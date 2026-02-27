Cum arata un mesaj prin care se concediază în bloc 4000 de angajați (40% din total) pe motiv de Inteligență Artificială
Postat la: 27.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
Mesajul prin care Jack Dorsey anunta concedierea a peste 4000 de oameni, 40% din total angajați, de la Block (Square). Dorsey este unul din fondatorii Twitter, actualmente X în poprietatea lui Elon Musk. Compania a raportat peste două miliarde profit in 2024 și probabil va anunța un profit de peste trei miliarde de dolari pentru 2025. După anunț, acțiunile companiei au crescut cu 24%:
"Astăzi luăm una dintre cele mai dificile decizii din istoria companiei noastre: reducem organizația aproape la jumătate, de la peste 10.000 de oameni la puțin sub 6.000. Asta înseamnă că peste 4.000 dintre voi sunt rugați să plece sau intră în proceduri de consultare. Voi fi direct despre ce se întâmplă, de ce se întâmplă și ce înseamnă asta pentru toată lumea.
În primul rând, dacă te numeri printre cei afectați, vei primi salariul pentru 20 de săptămâni + 1 săptămână pentru fiecare an de vechime, acțiuni (equity) până la finalul lunii mai, 6 luni de asigurare medicală, dispozitivele de serviciu și 5.000 de dolari pe care îi poți folosi pentru orice ai nevoie ca să te ajute în această tranziție (dacă ești în afara SUA, vei primi un sprijin similar, dar detaliile exacte vor varia în funcție de cerințele locale). Vreau să știi asta înainte de orice altceva. Toată lumea va fi notificată astăzi, indiferent dacă este rugată să plece, intră în consultare sau este rugată să rămână.
Nu luăm această decizie pentru că am fi în dificultate. Afacerea noastră este solidă. Profitul brut continuă să crească, deservim tot mai mulți clienți, iar profitabilitatea se îmbunătățește. Dar ceva s-a schimbat. Vedem deja că instrumentele de inteligență pe care le creăm și le folosim, împreună cu echipe mai mici, permit un nou mod de lucru care schimbă fundamental ce înseamnă să construiești și să conduci o companie. Iar această schimbare se accelerează rapid.
Am avut două opțiuni: să reducem treptat, pe parcursul lunilor sau anilor, pe măsură ce această schimbare se desfășoară, sau să fim onești cu privire la situația în care ne aflăm și să acționăm acum. Am ales a doua variantă. Runde repetate de reduceri distrug moralul, concentrarea și încrederea pe care clienții și acționarii o au în capacitatea noastră de a conduce. Prefer să luăm acum o decizie dură și clară și să construim dintr-o poziție în care credem, decât să gestionăm o reducere lentă de personal către același rezultat. O companie mai mică ne oferă și spațiul să ne dezvoltăm afacerea corect, în termenii noștri, în loc să reacționăm constant la presiunile pieței.
O decizie de această amploare implică riscuri. Dar și a sta pe loc implică riscuri. Am făcut o analiză completă pentru a determina rolurile și oamenii de care avem nevoie pentru a crește în mod fiabil afacerea de aici înainte și am testat aceste decizii din mai multe unghiuri. Accept că este posibil să fi greșit unele dintre ele și am introdus flexibilitate pentru a ține cont de asta și pentru a face ceea ce este corect pentru clienții noștri.
Nu vom face pur și simplu oamenii să dispară din Slack și din e-mail și să ne prefacem că nu au fost niciodată aici. Canalele de comunicare vor rămâne deschise până joi seara (ora Pacificului), astfel încât toată lumea să își poată lua rămas-bun în mod corespunzător și să împărtășească ce dorește. De asemenea, voi găzdui o sesiune video live pentru a le mulțumi tuturor la ora 15:35 (ora Pacificului). Știu că a face lucrurile în acest fel poate părea stânjenitor. Prefer să fie stânjenitor și uman decât eficient și rece.
Celor dintre voi care pleacă... vă sunt recunoscător și îmi pare rău că trebuie să treceți prin asta. Ați construit ceea ce este această companie astăzi. Este un adevăr pe care îl voi onora pentru totdeauna. Această decizie nu reflectă contribuția voastră. Veți fi un contributor valoros în orice organizație pe viitor.
Celor care rămân... eu am luat această decizie și mi-o asum. Ce vă cer este să construiți împreună cu mine. Vom construi această companie având inteligența în centrul a tot ceea ce facem. Modul în care lucrăm, modul în care creăm, modul în care ne deservim clienții. Clienții noștri vor simți și ei această schimbare și îi vom ajuta să o navigheze: către un viitor în care își pot construi propriile funcționalități direct, compuse din capabilitățile noastre și livrate prin interfețele noastre. Asta este ceea ce mă preocupă acum. Așteptați un mesaj de la mine mâine."
