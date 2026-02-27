Bărbat arfestat după o bătaie cu bulgări de zăpadă la New York. Primarul Mamdani dă o declarație care i-a revoltat pe polițiști
Postat la: 27.02.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O bătaie cu bulgări de zăpadă în timpul viscolului din New York s-a transformat într-o confruntare cu poliția orașului, care a dus la intervenția publică a primarului Zohran Mamdani. O înregistrare video filmată luni după-amiază în Parcul Washington Square arată o bătaie cu bulgări în urma unei furtuni epice de zăpadă, în care vizitatorii parcului au lovit cu zăpadă agenții de poliție.
Despre acest lucru, Mamdani a declarat că cei implicați nu ar trebui să fie acuzați, îndemnând în schimb newyorkezii să trateze ofițerii cu respect. Dar răspunsul său l-a pus în conflict cu liderii poliției, care au numit declarațiile sale „rușinoase". Departamentul de Poliție al orașului New York (NYPD) a arestat unul dintre cei patru suspecți despre care se spune că au agresat ofițerii cu bulgări de zăpadă, rănindu-i.
„Vreau să fiu foarte clară", a scris comisarul de poliție Jessica Tisch pe rețelele de socializare în ziua încăierării. „Comportamentul descris este rușinos și este criminal." Incidentul a avut loc după ce ofițerii NYPD au sosit ca răspuns la apelurile la 911. Videoclipurile arată oameni strigând insulte și aruncând cu bulgări de zăpadă în timp ce ofițerii se întorc la dubele lor. Joi, departamentul de poliție l-a arestat pe Gusmane Coulibaly, în vârstă de 27 de ani, în legătură cu incidentul. De asemenea, se caută alți trei bărbați, descriși ca având între 18 și 20 de ani.
Un purtător de cuvânt al NYPD a declarat că „i-au lovit intenționat pe ofițerii de poliție de mai multe ori cu zăpadă și gheață în cap, gât și față, provocându-le răni". Ofițerii au fost duși la spital și sunt în stare stabilă. Mamdani a declarat marți, într-o conferință de presă, că a văzut înregistrarea video a incidentului și nu crede că ar trebui să existe acuzații. „Din videoclipurile pe care le-am văzut, arătau ca niște copii la o bătaie cu bulgări de zăpadă", a spus el.
Primarul i-a încurajat pe locuitori să respecte ofițerii și ceilalți angajați ai primăriei într-o postare ulterioară pe rețelele de socializare. „Ofițerii, ca toți angajații primăriei, au fost afară într-un viscol istoric, pentru siguranța newyorkezilor și menținerea mașinilor în mișcare. Tratați-i cu respect", a spus el. „Dacă cineva prinde un bulgăre de zăpadă, acela sunt eu." Mamdani a reiterat miercuri că ceea ce a văzut „a fost o bătaie cu bulgări de zăpadă", recunoscând că „a scăpat de sub control, dar asta a fost".
Primarul i-a încurajat în glumă pe elevii școlilor orașului să arunce cu bulgări de zăpadă în el pentru redeschiderea școlilor după viscol. Dar pentru unii critici, încercarea sa de a destinde atmosfera nu a funcționat. „Răspunsul primarului este un eșec complet al conducerii", a declarat președintele Asociației Benevole a Poliției (PBA), Patrick Hendry, într-un comunicat de marți. „Nu a fost doar o «bătaie cu bulgări de zăpadă». A fost un atac - al unor adulți care au aruncat bucăți de gheață și pietre - care a dus la spital cu răni la cap și la față, doi ofițeri de poliție.
„Primarul a transmis un mesaj rușinos fiecărui ofițer de poliție care deservește acest oraș și un mesaj periculos fiecărei persoane care ar putea încerca să atace un ofițer de poliție în viitor." Asociația Benevole a Sergenților (SBA) a fost de acord, președintele sindicatului, Vincent Vallelong, declarând: „Astăzi sunt bulgări de zăpadă. Mâine ar putea fi pietre, sticle sau chiar mai rău." Este prima dispută majoră a sindicatelor cu primarul, care, înainte de a prelua funcția, și-a cerut scuze pentru comentariile anterioare în care numea NYPD „rasist" și „o amenințare la adresa siguranței publice".
În timpul candidaturii sale la primărie, adversarii săi l-au caracterizat în repetate rânduri ca fiind neprietenos față de poliție și slab în ceea ce privește siguranța publică. Odată ales în noiembrie, Mamdani i-a cerut lui Tisch, o persoană numită de fostul primar Eric Adams, să continue să exercite funcția. Păstrarea lui Tisch, în mare parte populară printre moderați și liderii de afaceri, a fost considerată de unii ca o modalitate a lui Mamdani de a calma temerile că ar fi indulgent în ceea ce privește criminalitatea.
