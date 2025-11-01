Octogenară ucisă de un cocktail letal din vin, săpun și medicamente de femeia care avea cea mai mare încredere. Miza - un apartament în Ilfov

Postat la: 01.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

Octogenară ucisă de un cocktail letal din vin, săpun și medicamente de femeia care avea cea mai mare încredere. Miza - un apartament în Ilfov

Un caz cutremurător a ieșit la iveală în localitatea Pantelimon, județul Ilfov, unde o femeie de 83 de ani ar fi fost ucisă cu cruzime de propria îngrijitoare. Cadavrul bătrânei a fost exhumat după ce concubinul suspectei a denunțat-o la poliție, declarând că femeia i-ar fi administrat victimei un amestec letal de săpun, vin și medicamente.

Anchetatorii susțin că îngrijitoarea i-ar fi dat bătrânei să bea un amestec format din cafea, vin, săpun lichid și pastile, sub pretextul unui tratament. După ce victima și-a pierdut cunoștința, femeia ar fi strangulat-o. Procurorii au cerut exhumarea corpului neînsuflețit pentru a stabili cu exactitate cauza morții. Operațiunea s-a desfășurat sub supravegherea anchetatorilor și a medicilor legiști, care au prelevat probe biologice.

„A fost un caz greu de privit. Se vor face analize toxicologice complete pentru a confirma ipoteza otrăvirii", au declarat surse judiciare. Crima a fost descoperită abia după ce concubinul îngrijitoarei a mers la poliție, la câteva zile după înmormântare, și și-a denunțat partenera. Bărbatul locuia în casa bătrânei și, după moartea acesteia, a aflat detalii care l-au făcut să bănuiască faptul că a fost ucisă.

Fiica bărbatului, aflată în apartament în momentul crimei, ar fi auzit zgomote suspecte, dar nu a înțeles atunci ce se întâmplă. Potrivit anchetatorilor, motivul crimei ar fi fost moștenirea apartamentului bătrânei. Femeia locuia singură și îi permisese bărbatului care o ajuta și concubinei acestuia să stea în locuința sa. Când a aflat că după moartea victimei apartamentul urma să revină bărbatului, îngrijitoarea ar fi decis să grăbească deznodământul.

„Ea a așteptat ca partenerul ei să plece la muncă, i-a dat bătrânei băutura toxică și apoi a ucis-o prin asfixiere", au precizat surse din anchetă. După faptă, femeia a plecat din județul Ilfov și s-a ascuns în Dolj, unde a fost prinsă de polițiști. În timpul audierilor, a recunoscut tot și a fost arestată preventiv pentru omor calificat. Octogenara avea o fiică bolnavă și un fiu cu care nu mai păstra legătura.

loading...
DIN ACEEASI CATEGORIE...
PUTETI CITI SI...

Octogenară ucisă de un cocktail letal din vin, săpun și medicamente de femeia care avea cea mai mare încredere. Miza - un apartament în Ilfov

Postat la: 01.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS

0

Un caz cutremurător a ieșit la iveală în localitatea Pantelimon, județul Ilfov, unde o femeie de 83 de ani ar fi fost ucisă cu cruzime de propria îngrijitoare. Cadavrul bătrânei a fost exhumat după ce concubinul suspectei a denunțat-o la poliție, declarând că femeia i-ar fi administrat victimei un amestec letal de săpun, vin și medicamente.

Anchetatorii susțin că îngrijitoarea i-ar fi dat bătrânei să bea un amestec format din cafea, vin, săpun lichid și pastile, sub pretextul unui tratament. După ce victima și-a pierdut cunoștința, femeia ar fi strangulat-o. Procurorii au cerut exhumarea corpului neînsuflețit pentru a stabili cu exactitate cauza morții. Operațiunea s-a desfășurat sub supravegherea anchetatorilor și a medicilor legiști, care au prelevat probe biologice.

„A fost un caz greu de privit. Se vor face analize toxicologice complete pentru a confirma ipoteza otrăvirii", au declarat surse judiciare. Crima a fost descoperită abia după ce concubinul îngrijitoarei a mers la poliție, la câteva zile după înmormântare, și și-a denunțat partenera. Bărbatul locuia în casa bătrânei și, după moartea acesteia, a aflat detalii care l-au făcut să bănuiască faptul că a fost ucisă.

Fiica bărbatului, aflată în apartament în momentul crimei, ar fi auzit zgomote suspecte, dar nu a înțeles atunci ce se întâmplă. Potrivit anchetatorilor, motivul crimei ar fi fost moștenirea apartamentului bătrânei. Femeia locuia singură și îi permisese bărbatului care o ajuta și concubinei acestuia să stea în locuința sa. Când a aflat că după moartea victimei apartamentul urma să revină bărbatului, îngrijitoarea ar fi decis să grăbească deznodământul.

„Ea a așteptat ca partenerul ei să plece la muncă, i-a dat bătrânei băutura toxică și apoi a ucis-o prin asfixiere", au precizat surse din anchetă. După faptă, femeia a plecat din județul Ilfov și s-a ascuns în Dolj, unde a fost prinsă de polițiști. În timpul audierilor, a recunoscut tot și a fost arestată preventiv pentru omor calificat. Octogenara avea o fiică bolnavă și un fiu cu care nu mai păstra legătura.

DIN ACEEASI CATEGORIE...
albeni
comentarii
Adauga un comentariu
Adauga comentariu

Nume*

Comentariu

Trimite

ULTIMA ORA



DIN CATEGORIE

  • TOP CITITE
  • TOP COMENTATE