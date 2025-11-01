Octogenară ucisă de un cocktail letal din vin, săpun și medicamente de femeia care avea cea mai mare încredere. Miza - un apartament în Ilfov
Postat la: 01.11.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un caz cutremurător a ieșit la iveală în localitatea Pantelimon, județul Ilfov, unde o femeie de 83 de ani ar fi fost ucisă cu cruzime de propria îngrijitoare. Cadavrul bătrânei a fost exhumat după ce concubinul suspectei a denunțat-o la poliție, declarând că femeia i-ar fi administrat victimei un amestec letal de săpun, vin și medicamente.
Anchetatorii susțin că îngrijitoarea i-ar fi dat bătrânei să bea un amestec format din cafea, vin, săpun lichid și pastile, sub pretextul unui tratament. După ce victima și-a pierdut cunoștința, femeia ar fi strangulat-o. Procurorii au cerut exhumarea corpului neînsuflețit pentru a stabili cu exactitate cauza morții. Operațiunea s-a desfășurat sub supravegherea anchetatorilor și a medicilor legiști, care au prelevat probe biologice.
„A fost un caz greu de privit. Se vor face analize toxicologice complete pentru a confirma ipoteza otrăvirii", au declarat surse judiciare. Crima a fost descoperită abia după ce concubinul îngrijitoarei a mers la poliție, la câteva zile după înmormântare, și și-a denunțat partenera. Bărbatul locuia în casa bătrânei și, după moartea acesteia, a aflat detalii care l-au făcut să bănuiască faptul că a fost ucisă.
Fiica bărbatului, aflată în apartament în momentul crimei, ar fi auzit zgomote suspecte, dar nu a înțeles atunci ce se întâmplă. Potrivit anchetatorilor, motivul crimei ar fi fost moștenirea apartamentului bătrânei. Femeia locuia singură și îi permisese bărbatului care o ajuta și concubinei acestuia să stea în locuința sa. Când a aflat că după moartea victimei apartamentul urma să revină bărbatului, îngrijitoarea ar fi decis să grăbească deznodământul.
„Ea a așteptat ca partenerul ei să plece la muncă, i-a dat bătrânei băutura toxică și apoi a ucis-o prin asfixiere", au precizat surse din anchetă. După faptă, femeia a plecat din județul Ilfov și s-a ascuns în Dolj, unde a fost prinsă de polițiști. În timpul audierilor, a recunoscut tot și a fost arestată preventiv pentru omor calificat. Octogenara avea o fiică bolnavă și un fiu cu care nu mai păstra legătura.
