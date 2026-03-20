Operațiunea Alice: Europol destructurează o mega rețea "dark web" - sute de clienți identificați
Postat la: 20.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
O amplă operațiune internațională coordonată de Europol a dus la destructurarea unei platforme de pe „dark web" care pretindea că vinde conținut ilegal extrem de grav. Ancheta, desfășurată în 23 de țări, a dus la identificarea a sute de utilizatori și la descoperirea unui mecanism de fraudă de proporții, prin care mii de persoane au fost înșelate.
Anchetatorii din 23 de ţări au destructurat o platformă frauduloasă de "dark web" care pretindea că vinde imagini cu pornografie infantilă, a anunţat vineri agenţia europeană de poliţie Europol, identificând 440 de clienţi, relatează AFP. "Operaţiunea Alice" l-a vizat pe operatorul platformei, identificat ca fiind un bărbat în vârstă de 35 de ani, stabilit în China. Această platformă de "dark web", "Alice with Violence CP", pretindea că vinde imagini cu pornografie infantilă şi alte "servicii" legate de criminalitatea cibernetică, precum date de carduri de credit, prin intermediul a peste 373.000 de site-uri.
Clienţii au fost păcăliţi să plătească pentru aceste "produse", dar nu au primit nimic în schimb. Europol estimează că suspectul a câştigat aproximativ 345.000 de euro de la aproximativ 10.000 de persoane care au încercat să achiziţioneze materialul ilicit. Poliţia a identificat până în prezent 440 de utilizatori ai platformei, iar ancheta este în desfăşurare. "Operaţiunea Alice", care a început în 2021, transmite un "mesaj clar", a declarat directoarea Europol, Catherine de Bolle, citată într-un comunicat. "Infractorii nu au unde să se ascundă atunci când agenţiile internaţionale de aplicare a legii lucrează mână în mână. Îi vom găsi şi îi vom trage la răspundere", a spus ea.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Când să faci trecerea de la căruciorul clasic la cel sport: semnele care îți arată că bebelușul este pregătit
Trecerea de la caruciorul clasic la cel sport reprezinta un moment important pentru parinți și bebeluși deopotriva. Afla ...
-
Inteligența Artificială schimbă radical piața muncii: Concedieri în creștere cu peste 50% în companiile tehnologice
Pana la mijlocul lunii martie, au fost taiate cu 13.200 de locuri de munca mai multe decat in aceeași perioada din 2025. ...
-
Urmează concedieri și creșterea prețurilor cu 25% : Afaceriștii din România intră tare peste Guvernul Bolojan după explozia prețului la carburanți
Explozia prețului la carburanți s-ar putea traduce printr-un dezastru economic. Urmeaza concedieri și o explozie a prețu ...
-
Alertă de posibil atac iranian spre România: Avioanele militare americane de la Kogălniceanu fac primele misiuni în Orient
Avioanele americane de la Baza Mihail Kogaliceanu pornesc in primele misiuni in Orient. Ele efectueaza alimentarea bomba ...
-
Cum să alegi nuanțele de parchet care să îți pună în valoare locuința
Alegerea nuanțelor de parchet poate transforma complet atmosfera locuinței tale, conferindu-i un stil aparte și accentua ...
-
Cum să îmbini tehnologia modernă și educația energetică pentru copii
Astazi, resursele energetice sunt tot mai prețioase, iar implicarea copiilor in procesul de economisire a energiei poate ...
-
„Am ucis-o pe Maria Denise Păun de frică și pe Ana Maria Andrei pentru că mă disprețuia". Dezvăluirile ucigașul celor două prostituate românce din Toscana
Romanul Vasile Frumuzache, agent de securitate in Toscana, judecat pentru uciderea a doua lucratoare sexuale romance, a ...
-
Cine câștigă dacă se încheie acum războiul din Iran? „Nu există nicio ieșire care să-i permită să declare victoria și să se retragă"
Daca razboiul SUA-Israel impotriva Iranului s-ar incheia maine, un verdict este deja clar: prim-ministrul Benjamin Netan ...
-
Un blogger pro-Kremlin a postat "Cinci motive pentru care am încetat să-l susţin pe Vladimir Putin", iar apoi a fost internat într-o unitate pshiatrică
O figura pro-Kremlin care l-a criticat pe neasteptate pe presedintele rus Vladimir Putin si razboiul din Ucraina intr-o ...
-
Netanyahu: "Iisus Hristos nu are niciun avantaj față de Ginghis Han. Dacă ești suficient de puternic, nemilos și plin de putere, răul va învinge binele!"
O conferința de presa pentru presa straina, convocata joi dupa amiaza de Benjamin Netanyahu, a mai lamurit cate ceva din ...
-
Netanyahu spune că nu l-a atras pe Trump în război: "Mi-a spus: Bibi, trebuie să ne asigurăm că Iranul nu are bombe nucleare"
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a sustinut joi ca nu l-a "atras" pe presedintele american Donald Trump in actualu ...
-
Importanța ușilor de exterior în estetica generală a casei tale
Ușile de exterior joaca un rol esențial nu doar in securitatea și izolarea casei tale, ci și in definirea esteticii gene ...
-
Avantajele serviciilor de închirieri de autocare turistice pentru pelerinaje
Descoperirea destinațiilor sacre și incarcate de istorie poate fi o experiența deosebita și memorabila, mai ales atunci ...
-
Al șaselea simț al creierului se află în burtă. Cum ajută asta la controlul bolii Alzheimer
O analiza recenta realizata de cercetatori din Italia și Spania aduce dovezi promițatoare ca intestinul ar putea fi chei ...
-
Centura verde a Pământului se mută spre nord-vest. Ce înseamnă asta în realitate
Centura verde a planetei se deplaseaza spre nord-vestul Pamantului de cateva decenii. Termenul se refera la distribuția ...
-
Vi s-a părut ca în SUA e democratie: Fostul șef al contraterorismului american a supărat Washingtonul după ce și-a dat demisia - Joe Kent este anchetat de FBI
FBI a deschis o ancheta impotriva fostului sef al Centrului national pentru combaterea terorismului, care si-a dat demis ...
-
Rebelii Houthi din Yemen intră puternic în joc: amenință cu un posibil blocaj la Strâmtoarea Bab el-Mandeb, în sprijinul Iranului
Rebelii Houthi din Yemen iau in considerare blocarea Stramtorii Bab el-Mandeb pentru navele din "tarile agresoare" impot ...
-
Piata Inteligentei Artificiale bubuie odata cu aparitia unui nou model chinezesc la vârf
Chinezii au dezvoltat un model de inteligența artificiala suficient de performant incat, pentru cateva zile, mulți au cr ...
-
Submarinele purtătoare de rachete nucleare ale Rusiei, plasate în alertă maximă de luptă
Fortele de submarine purtatoare de rachete strategice, una din componentele triadei nucleare ale Federatiei Ruse, se afl ...
-
Răsturnare de situație: Marile puteri din Europa răspund la apelul lui Donald Trump și vor trimite ajutor în zona Strâmtorii Ormuz
Cinci tari-lider din Europa - Franta, Germania, Italia, Tarile de Jos si Marea Britanie - au anuntat joi, intr-o declara ...
-
COMUNICAT DE PRESĂ SALROM: Modificarea Legii minelor 85/2003; Prelungirea licenței de exploatare a șisturilor grafitoase; Proiecte europene strategice
Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public referitoare la situația reluarii exploatarii grafitului din areal ...
-
Black Cube lovește din nou în Europa de Est - Scandal de spionaj în Slovenia înaintea alegerilor
Alegerile din Slovenia sunt marcate de un scandal major, dupa ce autoritațile au acuzat compania privata de informații B ...
-
Un înalt oficial acuză: războiul SUA cu Iranul este „cea mai mare eroare de calcul" a administrației Trump
Ministrul de externe al Omanului, Sayyid Badr Albusaidi, care a mediat discuții intre Washington și Teheran inainte de i ...
-
Cometa C/2026 A1 care se prăbușește-n Soare în aprilie e văzută ca Marele Semn al Apocalipsei. O altă cometă trece mai aproape de Tera
Cometa C/2026 A1 MAPS capteaza atenția astronomilor, fiind un membru al familiei de comete „sungrazer” (care ...
-
Buncărul apocaliptic de 270 de milioane de dolari al lui Mark Zuckerberg pregătit pentru "Ziua Judecății"
Un „subsol" de 270 de milioane de dolari nu are nevoie de uși rezistente la explozii, trape de evacuare și o cultu ...
-
Lovitură pentru Trump: Serviciile secrete demontează motivul invocat pentru războiul cu Iranul
Serviciile de informatii americane au concluzionat miercuri ca Iranul nu a incercat sa-si relanseze activitatile de imbo ...
-
Un robot chelner "a înnebunit" la serviciu: A început să spargă farfurii și a dansat haotic în mijlocul restaurantului
Un robot chelner s-a stricat in timpul serviciului. El a inceput sa sparga farfurii și sa danseze haotic in mijlocul unu ...
-
Misterul magnetismului puternic de pe Lună a fost elucidat. Funcționează ca și cum e pornit și oprit de la un comutator
Un mister vechi de decenii despre trecutul magnetic al Lunii primește o posibila explicație, dupa o analiza recenta semn ...
-
Mentorul spiritual al lui Pete Hegseth vrea ca America să fie o teocrație bazata pe Vechiul Testament. Pastorul Wilson: "Democrația e o prostie!"
În orașul universitar Moscow, din Idaho, un pastor-teolog odata necunoscut a petrecut zeci de ani transformand bis ...
-
Rusia câștigă 1.736 de dolari pe secundă de pe urma scumpirii petrolului, în contextul războiului din Iran
În timp ce razboiul cu Iranul a adus pierderi uriașe pentru civili, a impins in sus prețurile la energie și a dest ...
