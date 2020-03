Pacientul 17 este de la ADP Sector 4 si e posibil sa-i fi contaminat pe Primarul Daniel Baluta si subprefectul Matilda Goleac. Tot el se poate sa fi raspandit virusul la mii de persoane dintr-un Mall

Surse din cadrul Primariei Sectorului 4 ne dau informatii ingrijoratoare. Pacientul cu numarul 17 este angajat la ADP Sector 4, condus de controversatul Marian Goleac, unul dintre apropiatii primarului Daniel Baluta.

Angajatul lui Goleac a dat mărțișoare și a intrat în contact cu aproximativ 120 persoane, dupa cum a declarat autoritatilor. A venit la serviciu luni, pe 2 martie, la sediul ADP4 din Parcul Tineretului. Dupa care s-a dus la sediul central al ADP4, care este in aceeasi locatie cu un cunoscut Mall din Capitala, tot aici avandu-si sediul si Primaria Sectorului 4. A impartit martisoare colegelor, intre care se pare si la cabinetul primarului si la cel al lui Marian Goleac. A intrat in contact cu aproximativ 120 de persoane. Sotia acestuia lucreaza la sediul central al ADP4.

Dupa acest episod, angajatul de la ADP4 s-a simtit rau si a plecat acasa. S-a intors la serviciu pe 4 martie. Sediul ADP4 este inchis acum, zona fiind izolata. Ancheta epidemiologoca o face Directia de Sanatate din MAI, pentru că pacientul cu pricina e ofițer în rezervă. Acesta este angajat la ADP4 pe functia de sef al paznicilor si a fost un cadru din conducerea MAI, aflat acum in rezerva.

Marian Goleac este sotul Matildei Goleac, subprefectul Capitalei, impus de Viorica Dancila si pastrat in functie in mod suspect de Ludovic Orban. La ora actuala, Bucurestiul nu are prefect, subprefectul fiind si prefect interimar. Ca atare, din acest cerc al contactilor, putem vorbi despre posibila infestare a primarului Daniel Baluta si a subprefectului Capitalei. Cu toate acestea, numarul contactilor fiind mare, nici primaria Sectorului 4 si nici Prefectura Bucuresti nu au fost puse sub observatie, in niciuncaz carantina, sau sa fie inchise, desi masurile s-ar fi impus. Nu mai vorbim despre faptul ca aceia care au intrat in contact cu Pacientul 17 au umblat prin respectivul Mall, la magazine si restaurante, intrand in contact cu alte mii de persoane.