Panică pe litoralul românesc: O sferă metalică cu inscripții rusești a fost găsită în apă. Turiștii au fost evacuați
Postat la: 31.08.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Un obiect negru, cu formă ascuțită, a fost observat duminică în apropierea țărmului, în zona "Micul Golf", din localitatea 2 Mai. Inscripțiile rusești de pe suprafața acestuia au stârnit suspiciuni că ar putea fi un proiectil, motiv pentru care autoritățile au dispus evacuarea turiștilor și restricționarea accesului pe plajă.
Potrivit Ziua de Constanța, forțele de ordine au securizat rapid zona până la sosirea experților. După verificări, specialiștii au stabilit că obiectul nu reprezenta un pericol imediat. Acesta s-a dovedit a fi partea frontală a unei rachete rusești, fără încărcătură explozivă. Fragmentul a fost ridicat de pompieri și urmează să fie transportat într-un depozit specializat, unde va fi neutralizat.
