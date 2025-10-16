Cine este șeful celor nouă membri ai Curții Constituționale a României
La suspendarea lui Traian Băsescu din 2007, trei membri ai CCR au fost șantajați cu două bilețele galbene scoase din cascheta generalului Coldea, în timpul procedurii de deliberare a Curții.
Pe primul bilețel apar numele lui Ion Predescu - Dosar Fond X (urmărire informativă) Dolj (predate CNSAS - P.V. 50.975/02.10.2002) și Nicolae Cochinescu - Dosar Fond Y Pendal/Timiș predate Procuraturii Militare Timiș (P.V. 79/1991).
Pe al doilea bilețel apare numele Cojocaru Aspazia (2 file/note legate de Rodica Stănoiu, id. în dosare terțe - a fost la CNSAS se pare Pol. Politică). În Fondurile X și Y sunt dosarele făcute de SRI demnitarilor, cu care îi șantajează în folosul PSD.
Coldea i-a șantajat pe cei trei membri ai CCR la comanda lui Traian Băsescu. Băsescu l-a remarcat pe Coldea în timpul misiunii de eliberare a celor trei jurnaliști răpiți în Irak. Pe 27 iulie 2005, maiorul Florian Coldea a fost avansat la gradul de locotenent-colonel și numit prim-adjunct al directorului SRI, cu rang de secretar de stat.
În 2016, Curtea a eliminat SRI din activitatea de urmărire penală, în urma unui telefon primit de la Palatul Cotroceni. Procedura de urmărire fusese stipulată în protocoalele secrete semnate între SRI și Parchete. În 2018 Curtea a decis că probele obținute cu tehnica SRI trebuie excluse fizic din dosare, în urma unui telefon primit de la Palatul Cotroceni.
În martie 2019, CCR a anulat toate probele juridice strânse de SRI în baza protocoalelor, în urma unui telefon primit de la Palatul Cotroceni. În 2020, CCR a decis că interceptările sunt constituționale, cu condiția să ofere garanții în ce privește drepturile omului, în urma unui telefon primit de la Palatul Cotroceni.
Pe 28 noiembrie 2014, CCR va amâna pentru 2 decembrie cauzele de judecare a reverificării și renumărării voturilor exprimate în primul tur al scrutinului prezidențial, în urma unui telefon primit de la Palatul Cotroceni.
Pe 2 decembrie CCR a suspendat procedura de renumărare a voturilor și a validat primul tur al alegerilor, în urma unui telefon primit de la Palatul Cotroceni. Pe 6 decembrie, președintele Curții, Marian Enache, a decis anularea alegerilor prezidențiale din 2024, înainte ca membrii CCR să voteze hotărârea 32, în urma unui telefon primit de la Palatul Cotroceni.
Din conținutul adeverinței nr. 2.641 din 5 mai 2009, eliberată de CNSAS, rezultă că Marian Enache figurează cu dosarul F.R. (fond rețea) 7259 Vaslui. Fondul rețea se referă la informatorii fostei Securități. Dosarul lui Enache a dispărut din arhiva SRI, pentru a justifica la CNSAS de ce nu l-a predat Consiliului odată cu arhivele fostei Securități, și a reapărut la Palatul Cotroceni.
Istoria a arătat că CCR este un accesoriu de lux la brăcinarul președintelui României. Acest organism nu servește obiectivelor statului de drept, ci de cele mai multe ori, intereselor obscure ale statului profund, reprezentat de președinte. Tentativa de reînființare a protocoalelor SRI-Parchete, arată că Nicușor Dan a moștenit telefonul roșu cu Curtea Constituțională, de la Băsescu și Iohannis.
Cornel Ivanciuc
