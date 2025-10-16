Prin PLX 350 și PLX 351, Guvernul Bolojan deschide calea spre mobilizare totală pentru război împotriva Federației Ruse!

În momentul actual, nicio țară vecină - sau de pe mapamond - nu afișează o atitudine belicoasă față de țara noastră. Președintele Nicușor Dan și prim-ministrul Ilie Bolojan, alături de miniștrii trotinetiștii-războinici Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu acuză un așa-zis război hibrid pe care Federația Rusă îl susține împotriva României, fără să ni se ofere niciun detaliu tangibil despre cum este acesta purtat, respectiv vreo acțiune concretă exercitată împotriva noastră.

Mai mult decât atât, acest război hibrid nu este definit în vreun fel din punct de vedere legal. Cu toate acestea, guvernul pregătește legi prin care să-l contracareze. Acum câteva zile prezentam PLX 269/2025, pentru contracararea așa-zisei dezinformări rusești. În fapt, pentru legiferarea unui Minister al Adevărului. Toate dictaturile au fost instaurate în numele contracarării unui pericol extern, iar România lui Bolojan nu face notă separată. Dar românii s-au obișnuit cu cenzura încă de pe vremea pandemiei Covid-19, prea ușor din păcate.

Poate că PLX 350/2025 și PLX 351/2025 o să-i trezească, în ceasul al doisprezecelea. Citiți mai jos ce prevăd, printre altele, proiectele de lege propuse de către guvernul Bolojan, care se vor discuta în comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională:

PLX 350/2025

Art. 8 (1) Cetățenii incorporabili, rezerviștii voluntari și rezerviștii au obligația de a se prezenta la locul, data, ora prevăzute în ordinul de chemare.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la instituirea stării de asediu sau la declararea stării de mobilizare generală, cetățenii incorporabili și rezerviștii cu domiciliul în România, plecați temporar în afara țării, au obligația de a se prezenta, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării, la centrele militare în evidența cărora.

Art. 14 Cetățenii români, bărbați și femei, care au îndeplinit stagiul militar activ sau în rezervă sunt luați în evidență ca rezerviști.

Așadar, nu se mai trimite ordin de chemare doar rezerviștilor, ci tuturor cetățenilor incorporabili!

PLX 351/2025

Un alt articol problematic (art. 4 al. 3) permite intervenții militare în afara țării pentru contracararea așa-numitelor 'amenințări hibride' - un termen care nu este definit nici în acest proiect de lege, nici în altele la care face trimitere.

(3) Parlamentul României aprobă angajarea unor capabilități militare și non-militare pe teritoriul statului român sau în afara acestuia, pentru contracararea amenințărilor hibride, la propunerea Președintelui României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării.'

(4) Președintele României poate dispune, la propunerea prim-ministrului, angajarea de capabilități militare și non-militare în afara teritoriului statului român, conform legii, pentru sprijinirea unor acțiuni de evacuare, de repatriere, sau a altor măsuri necesare pentru protejarea unor cetățeni români aflați în străinătate.

În teorie, o astfel de prevedere ar putea justifica trimiterea de trupe într-un stat străin fără o decizie prealabilă a NATO, ceea ce contravine principiilor alianței din care România face parte. Iar cetățenii români se găsesc în mai toate țările vecine, mai cu seamă în Republica Moldova și Ucraina. Deci la propunerea lui Ilie Bolojan, Nicușor Dan poate dispune angajarea de capabilități militare în Ucraina, conform PLX 351/2025 art. 4 al. 3.

Dacă aceste PLX-uri vor fi votate de majoritate în comisiile de specialitate și mai apoi în plen, cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan la cârma țării, România va fi pusă într-o postură extrem de delicată. Mai mult decât atât, dacă ipotetic se va lua decizia de a angaja capabilități militare în țări terțe fără aprobarea prealabilă a NATO și Federația Rusă contraatacă, chiar credem că s-ar mai activa articolul 5?

Pe zi ce trece, România lui Nicușor Dan începe să semene din ce în ce mai mult cu Ucraina lui Zelenski. O diferență majoră este faptul că Zelenski a fost votat președintele Ucrainei pe o platformă pacifistă, pe când Nicușor Dan a fost votat (sau nu?!) președintele României pe o platformă belicoasă la adresa Federației Ruse. Evident că eu personal, AUR și toată opoziția de bună credință se vor opune cu toate mijloacele acestor PLX-uri. Dar nu este de ajuns. Trag nădejde că PSD-ul se va trezi în ceasul al doisprezecelea și va vota împotriva acestor PLX-uri, care dacă se legiferează, situează România într-o postură letală.

Andrei Gușă

P.S. Japonia a refuzat declarația de război a Poloniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, prim-ministrul Hideki Tojo declarând că guvernul polonez aflat în exil a declarat război sub presiunea Regatului Unit, ceea ce a făcut ca declarația să fie nulă din punct de vedere juridic. Va avea Putin înțelepciunea lui Tojo?

P.P.S. Conform avocatului Veronel Rădulescu, din noua lege, comparativ cu actuala, dispar sintagmele de "integritate teritorială a țării" și "democrație constituțională", referitor la România! Apare noțiunea de "unele coaliții" militare, altele decât NATO, în cadrul cărora România să poată participa la războaie. Aceste "coaliții" nu sunt definite deloc, cine le va stabili?!

Autoritatea prezidențială în materie de Apărare Națională se transferă în noua lege, în mare măsură, către ministrul Apărării Naționale. Centrul Național de Recrutare nu mai este subordonat CSAT, ci doar șefului de stat major al MAPN. Concluzie: noua Lege a Apărării Naționale transferă autoritatea de securitate, de la CSAT și Parlament, către MAPN și șefii acestuia care, atenție, pot ceda comanda unui șef străin al "unei Coaliții" militare din care am face parte!