Prin PLX 350 și PLX 351, Guvernul Bolojan deschide calea spre mobilizare totală pentru război împotriva Federației Ruse!
Postat la: 16.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
În momentul actual, nicio țară vecină - sau de pe mapamond - nu afișează o atitudine belicoasă față de țara noastră. Președintele Nicușor Dan și prim-ministrul Ilie Bolojan, alături de miniștrii trotinetiștii-războinici Oana Țoiu și Ionuț Moșteanu acuză un așa-zis război hibrid pe care Federația Rusă îl susține împotriva României, fără să ni se ofere niciun detaliu tangibil despre cum este acesta purtat, respectiv vreo acțiune concretă exercitată împotriva noastră.
Mai mult decât atât, acest război hibrid nu este definit în vreun fel din punct de vedere legal. Cu toate acestea, guvernul pregătește legi prin care să-l contracareze. Acum câteva zile prezentam PLX 269/2025, pentru contracararea așa-zisei dezinformări rusești. În fapt, pentru legiferarea unui Minister al Adevărului. Toate dictaturile au fost instaurate în numele contracarării unui pericol extern, iar România lui Bolojan nu face notă separată. Dar românii s-au obișnuit cu cenzura încă de pe vremea pandemiei Covid-19, prea ușor din păcate.
Poate că PLX 350/2025 și PLX 351/2025 o să-i trezească, în ceasul al doisprezecelea. Citiți mai jos ce prevăd, printre altele, proiectele de lege propuse de către guvernul Bolojan, care se vor discuta în comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională:
PLX 350/2025
Art. 8 (1) Cetățenii incorporabili, rezerviștii voluntari și rezerviștii au obligația de a se prezenta la locul, data, ora prevăzute în ordinul de chemare.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), la instituirea stării de asediu sau la declararea stării de mobilizare generală, cetățenii incorporabili și rezerviștii cu domiciliul în România, plecați temporar în afara țării, au obligația de a se prezenta, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data notificării, la centrele militare în evidența cărora.
Art. 14 Cetățenii români, bărbați și femei, care au îndeplinit stagiul militar activ sau în rezervă sunt luați în evidență ca rezerviști.
Așadar, nu se mai trimite ordin de chemare doar rezerviștilor, ci tuturor cetățenilor incorporabili!
PLX 351/2025
Un alt articol problematic (art. 4 al. 3) permite intervenții militare în afara țării pentru contracararea așa-numitelor 'amenințări hibride' - un termen care nu este definit nici în acest proiect de lege, nici în altele la care face trimitere.
(3) Parlamentul României aprobă angajarea unor capabilități militare și non-militare pe teritoriul statului român sau în afara acestuia, pentru contracararea amenințărilor hibride, la propunerea Președintelui României, după consultarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării.'
(4) Președintele României poate dispune, la propunerea prim-ministrului, angajarea de capabilități militare și non-militare în afara teritoriului statului român, conform legii, pentru sprijinirea unor acțiuni de evacuare, de repatriere, sau a altor măsuri necesare pentru protejarea unor cetățeni români aflați în străinătate.
În teorie, o astfel de prevedere ar putea justifica trimiterea de trupe într-un stat străin fără o decizie prealabilă a NATO, ceea ce contravine principiilor alianței din care România face parte. Iar cetățenii români se găsesc în mai toate țările vecine, mai cu seamă în Republica Moldova și Ucraina. Deci la propunerea lui Ilie Bolojan, Nicușor Dan poate dispune angajarea de capabilități militare în Ucraina, conform PLX 351/2025 art. 4 al. 3.
Dacă aceste PLX-uri vor fi votate de majoritate în comisiile de specialitate și mai apoi în plen, cu Ilie Bolojan și Nicușor Dan la cârma țării, România va fi pusă într-o postură extrem de delicată. Mai mult decât atât, dacă ipotetic se va lua decizia de a angaja capabilități militare în țări terțe fără aprobarea prealabilă a NATO și Federația Rusă contraatacă, chiar credem că s-ar mai activa articolul 5?
Pe zi ce trece, România lui Nicușor Dan începe să semene din ce în ce mai mult cu Ucraina lui Zelenski. O diferență majoră este faptul că Zelenski a fost votat președintele Ucrainei pe o platformă pacifistă, pe când Nicușor Dan a fost votat (sau nu?!) președintele României pe o platformă belicoasă la adresa Federației Ruse. Evident că eu personal, AUR și toată opoziția de bună credință se vor opune cu toate mijloacele acestor PLX-uri. Dar nu este de ajuns. Trag nădejde că PSD-ul se va trezi în ceasul al doisprezecelea și va vota împotriva acestor PLX-uri, care dacă se legiferează, situează România într-o postură letală.
Andrei Gușă
P.S. Japonia a refuzat declarația de război a Poloniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, prim-ministrul Hideki Tojo declarând că guvernul polonez aflat în exil a declarat război sub presiunea Regatului Unit, ceea ce a făcut ca declarația să fie nulă din punct de vedere juridic. Va avea Putin înțelepciunea lui Tojo?
P.P.S. Conform avocatului Veronel Rădulescu, din noua lege, comparativ cu actuala, dispar sintagmele de "integritate teritorială a țării" și "democrație constituțională", referitor la România! Apare noțiunea de "unele coaliții" militare, altele decât NATO, în cadrul cărora România să poată participa la războaie. Aceste "coaliții" nu sunt definite deloc, cine le va stabili?!
Autoritatea prezidențială în materie de Apărare Națională se transferă în noua lege, în mare măsură, către ministrul Apărării Naționale. Centrul Național de Recrutare nu mai este subordonat CSAT, ci doar șefului de stat major al MAPN. Concluzie: noua Lege a Apărării Naționale transferă autoritatea de securitate, de la CSAT și Parlament, către MAPN și șefii acestuia care, atenție, pot ceda comanda unui șef străin al "unei Coaliții" militare din care am face parte!
-
Cine este șeful celor nouă membri ai Curții Constituționale a României
La suspendarea lui Traian Basescu din 2007, trei membri ai CCR au fost șantajați cu doua bilețele galbene scoase din cas ...
-
Să se încorporeze "nicușoriștii", eu am votat pentru pace!
Ieri, dupa cum probabil unii știți, am primit ordin de mobilizare ca rezervist al Armatei Romane, sa ma prezint, maine, ...
-
Mache Dobrogea Great Again!
Pe 30 septembrie, de ziua Sf. Grigorie Luminatorul, patriarhul Daniel l-a iertat pe arhiepiscopul Teodosie. Dupa ce l-a ...
-
Cine conduce de fapt lumea? Adevărul pe care nu vi l-a spus nimeni
Exista foarte multe speculații. Aici aveti adevarul. Rece. Obiectiv. În spatele președinților și guvernelor exista ...
-
Ba da, este o persoană bolnavă!
Comisia Europeana toarna gaz pe focul razboiului hibrid, propunand o «strategie de egalitate vizand minoritatea LG ...
-
UDMR și-a ținut congresul într-o fermă de cai și vaci de lângă Cluj
Mediatizatul congres al UDMR de vineri nu s-a desfașurat in municipiul Cluj Napoca, cum a prezentat aproape toata ...
-
"Marea finanță occidentală" s-a răzbunat pe președintele SUA și i-a dat cu Nobelul în cap
Va intereseaza sau nu acordarea Premiului Nobel pentru Pace, e limpede ca, anul acesta, n-ați scapat de avalanșa de știr ...
-
QUO VADIS? Despre sfârșitul „democrației" și zorii „societății magice"
Conform unei teorii istorice care mi se pare a nu fi lipsita de temei, statul, așa cum generic numim azi forma de organi ...
-
Inspectoratul Situațiilor de Panică
S-a necajit domnul Raed Arafat ca am scris despre Inspectoratul Situațiilor de Urgența ca ar trebui redenumit Inspectora ...
-
Trump l-a sfatuit pe Macron sa demisioneze, asa prieteneste...
In acest moment Macron are doua optiuni: (1) alegeri parlamentare anticipate, ce se vor castiga de Le Pen, care va incep ...
-
Land of the Apocalypse
Romania este țara aia in care deja cheltuim 8,5 miliarde de euro pe an pentru armata, in numele prevenției. Romania e ța ...
-
Invazia proștilor, sfârșitul umanității!
Marea drama a omenirii nu este nici covidul și nici ciuma. Nu este nici HIV și nici macar un razboi. Toate sunt depașite ...
-
Panică necesară. Pericolul fără față
Ciclonul vieții a devenit o chișatoare a norilor, parca satui și ei de atat de multa mizerie morala a autoritaților ofic ...
-
Nicușor Dan vrea o lege prin care să contracarăm militar amenințările hibride în afara României
Exista o lege aflata la vot, propusa de Coaliția Toxica de Guvernare, care prevede posibilitatea de a aproba operațiuni ...
-
Doctrina panicii. Ciclonul Barbara
Este inginerie sociala. Este inca un motiv sa ne limiteze libertațile, fie și pentru o zi. Deocamdata in mod semivolunta ...
-
Ana Birchall n-a mai apucat să devină agent CIA
Roniel Aledo, un fost contractor CIA și consilier al președintelui Obama, a ajutat-o pe Ana Birchall, fost ministru al J ...
-
Tehnologia tâmpește!
Mai multe studii recente imi confirma banuiala: omenirea se tampește. Scade IQ-ul, se prabușește dramatic capacitatea de ...
-
Tragedia morală a României: Credem în Dumnezeu, dar ne doare țara!
Sambata, 4 noiembrie. Romanii s-au rugat. La București, oamenii au ingenuncheat. Nu frica, nu forța, ci o speranța dispe ...
-
Cine nu are o armată capabilă, riscă să nu mai aibă nici stat!
Romania ar vrea sa dea vreo 7 miliarde de dolari pe tancuri Abrams. Cam 216. Ideea e in faza de solicitare fara un terme ...
-
Florian Pittis ar fi facut 82 de ani. Scrisoarea-testament a celebrului actor
Va salut! Ma numesc Florian Pittiș și va anunt ca am cancer la prostata. Am 63 de ani, sunt director la un radio și de c ...
-
România sub asediu. Ordonanța 52 blochează cultura și lovește în identitatea noastră națională!
Cultura nu este doar despre arta. Este despre igiena, educație, civilizație - despre tot ce ne ține intregi: minte, trup ...
-
NOUA EUROPĂ ȘI SOROȘISMUL CA POLITICĂ
Sorosismul, ca politica, și repercusiunile sale sunt puse azi in discuție, nu doar in Romania. De aceea, a devenit oport ...
-
Costică, Costică, fă lampa, mai mică!
Vom ramane fara energie, vom ajunge la opaiț sau lumanare, pentru ca gaz lampant nu se mai gasește, pentru lampi. "Costi ...
-
Trăim într-o realitate simulată? Aceasta este cea mai tulburătoare ipoteză despre lume
Cea mai importanta intrebare a timpurilor noastre nu este daca exista Dumnezeu, ci daca lumea in care traim este „ ...
-
Cântece, petrecere și voie bună la Divizia Contraspionaj a SRI
În anii ‘90, Iurie Roșca era paspartuul Moldovei unioniste la București. Romania se deschisese la picioarele ...
-
Justiția americană și cenzura românească
Motto:„Trecatorule, du-te și spune Spartei,ca noi am murit aici aparand legile ei!"(Epitaful celor 300 de la Termo ...
-
Schița unei resetări geopolitice generată prin războiul ucrainean
Va reamintesc tuturor, inclusiv celor mai bine informați și celor care nu ați ținut socoteala evenimentelor geopolitice ...
-
Palma luată de nepalez e "crimă", uciderea a 7 prunci români în spital e la știri de caterincă!
Așa zisa "agresare a nepalezului" care ar fi luat o palma in București pe cand livra mancare a devenit principala tema p ...
-
Celui ce are, i se va mai da. Aplicația Bolojan
Și va avea de prisos. Dar de la cel ce n-are, se va lua și ce are. Sunt spusele Mantuitorului in Pilda talanților din Ev ...
-
Sminteli și necurății în episcopiile ortodoxe din Nord-Vest (II)
În ultimii ani, in Nord-Vestul Romaniei, indeosebi in județele Bihor, Satu Mare și Maramureș, a avut loc o extensi ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu