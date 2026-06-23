Peștele toxic care bagă Grecia în alertă. A fost observat tot mai aproape de plajele frecventate de turiști și Crucea Roșie lansează avertismente

Autoritățile din Grecia urmăresc cu îngrijorare extinderea rapidă a unei specii invazive care a ajuns tot mai aproape de zonele frecventate de turiști și localnici. Este vorba despre peștele-iepure, o specie cunoscută atât pentru toxicitatea sa ridicată, cât și pentru capacitatea de a provoca răni serioase prin mușcătură.

În contextul creșterii numărului de exemplare observate în apropierea plajelor, Crucea Roșie Elenă a emis recomandări adresate populației și vizitatorilor.

Un pește care nu trebuie consumat sub nicio formă

Potrivit avertismentului transmis de Crucea Roșie Elenă, peștele-iepure conține tetrodotoxină, o neurotoxină extrem de periculoasă pentru oameni.

„Conține o neurotoxină puternică (tetrodotoxină), care îl face extrem de periculos pentru consum", arată Crucea Roșie Elenă.

Instituția precizează că niciuna dintre părțile corpului acestui pește nu poate fi considerată sigură pentru alimentație, întrucât toxina este prezentă în organismul său în proporții diferite, notează Mediafax.

Specialiștii avertizează că ingestia acestuia poate provoca intoxicații severe și poate avea consecințe fatale.

Mușcătura nu este veninoasă, dar poate produce răni grave

Deși nu injectează venin atunci când atacă, peștele-iepure poate provoca leziuni importante.

„Deși mușcătura peștelui-iepure nu este veninoasă, fălcile sale extrem de puternice, asemănătoare unui cioc, pot provoca răni grave și sângerări abundente", avertizează Crucea Roșie Elenă.

În ultimele luni au fost raportate tot mai multe incidente în care persoane aflate la înot au fost rănite de această specie.

Un caz recent s-a produs în Varkiza, în apropiere de Atena, unde o femeie a fost mușcată în timp ce se afla în apă. Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și de suturi pentru tratarea rănilor.

Ce recomandă specialiștii după o mușcătură

În cazul unui incident, rana trebuie curățată imediat cu apă și săpun. Crucea Roșie recomandă evitarea folosirii antisepticelor fără sfatul unui medic.

Totodată, este necesară aplicarea unei presiuni asupra rănii pentru limitarea sângerării, iar persoana afectată trebuie evaluată de personal medical. În funcție de gravitatea leziunii, poate fi necesară administrarea vaccinului antitetanos sau aplicarea de copci.

Dacă accidentul are loc într-o zonă izolată ori sângerarea este abundentă, autoritățile recomandă contactarea imediată a serviciilor de urgență.

Specia invazivă afectează ecosistemele și pescuitul

Originar din Marea Roșie, peștele-iepure a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez și s-a răspândit treptat în aproape toate zonele maritime ale Greciei.

Considerat un „migrant lessepsian", acesta produce efecte importante asupra ecosistemelor marine și provoacă pierderi în sectorul pescuitului. Specia distruge frecvent plasele și afectează capturile pescarilor.

Extinderea sa rapidă reprezintă unul dintre motivele principale pentru care autoritățile elene au decis să intensifice avertismentele adresate populației.

Zeci de incidente raportate în Marea Mediterană

Datele citate de presa elenă arată că până în prezent au fost consemnate 28 de atacuri asupra persoanelor aflate la scăldat în Marea Mediterană.

În același timp, au fost raportate 27 de decese asociate consumului acestui pește toxic.

Experții insistă că peștele-iepure nu trebuie consumat în nicio situație, având în vedere că tetrodotoxina pe care o conține se numără printre cele mai puternice neurotoxine cunoscute.