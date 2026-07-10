Ordin de ucidere venit din străinătate, executat la Țăndărei. Au luat două arme și au deschis focul asupra rudelor: 'Ucideți-i cu ce aveți prin casă'

Un atac armat care pare desprins dintr-un scenariu de film este anchetat la Țăndărei, în județul Ialomița. Patru persoane au ajuns în arest preventiv într-un dosar de tentativă la omor calificat, după ce asupra unei case au fost trase mai multe focuri de armă.

Potrivit procurorilor, atacul nu ar fi fost unul spontan. Unul dintre inculpați le-ar fi cerut membrilor familiei sale să ucidă două persoane, iar ordinul ar fi venit din străinătate, relatează Observator.

Victimele au scăpat după ce au realizat pericolul, au fugit și au reușit să se ascundă.

Cazul a avut loc spre finalul lunii iunie, în orașul Țăndărei.

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomița, unul dintre inculpați le-ar fi cerut membrilor familiei sale să ucidă două persoane.

Observator relatează că bărbatul s-ar fi aflat în străinătate în momentul în care a transmis ordinul și le-ar fi cerut rudelor să atace folosind „ce au prin casă".

Anchetatorii încearcă să stabilească motivul exact al atacului și relațiile dintre persoanele implicate. Potrivit informațiilor prezentate de Observator, agresorii și victimele ar face parte din aceeași familie.

După ordinul primit, inculpații s-ar fi deplasat la locuința celor două persoane vizate, având asupra lor două arme de foc deținute nelegal.

„Inculpații s-au deplasat la locuința victimelor din orașul Țăndărei, județul Ialomița, având asupra lor două arme de foc, deținute în mod nelegal, cu care au executat mai multe focuri de armă asupra curții și casei de locuit", au transmis procurorii, potrivit presei locale.

Conform Observator, în timpul atacului ar fi fost trase patru focuri de armă.

Anchetatorii susțin că persoanele care au deschis focul știau că victimele se aflau în curtea locuinței.

Armele ar fi fost îndreptate chiar către zona în care acestea se aflau.

„Lipsa rezultatului letal s-a datorat exclusiv atitudinii persoanelor vătămate ce au realizat gravitatea situației și au luat-o la fugă reușind să se ascundă", arată procurorii.

Nicio persoană nu a fost lovită de gloanțe.

Patru persoane au fost arestate preventiv în acest dosar, fiind cercetate pentru tentativă la omor calificat. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și a rolului fiecărei persoane implicate.