Un proiect de lege privind anexarea Cisiordaniei de către Israel trece de prima etapă în Knesset

Un proiect de lege care prevede aplicarea dreptului israelian în Cisiordania ocupată, ceea ce ar echivala cu anexarea teritoriului palestinian, a trecut miercuri de prima etapă în Knesset transmite agenția Reuters.

Parlamentul israelian va trebui să se pronunțe de patru ori în favoarea textului pentru ca acesta să fie definitiv aprobat, un proces care ar putea dura mult timp dacă va fi dus la bun sfârșit.

Acest prim vot a coincis cu vizita la Ierusalim a vicepreședintelui american JD Vance, la o lună după ce președintele Donald Trump a declarat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania.

Partidul Likud al prim-ministrului Benjamin Netanyahu nu a votat în favoarea proiectului de lege, prezentat de parlamentari care nu fac parte din coaliția sa guvernamentală. Membrii partidului ultranaționalist al ministrului Securității, Itamar Ben-Gvir, și ai partidului sionist religios al ministrului Finanțelor, Bezalel Smotrich, au susținut însă textul.

Proiectul de lege a fost aprobat cu 25 de voturi pentru și 24 împotrivă, din cele 120 de locuri din Knesset.

O parte din aliații politici ai lui Benjamin Netanyahu cer de ani de zile anexarea a cel puțin unei părți din Cisiordania, invocând legăturile biblice și istorice dintre poporul evreu și aceste teritorii.

Primul ministru israelian a amenințat cu anexarea după ce mai multe țări occidentale, printre care Franța și Regatul Unit, au anunțat în septembrie recunoașterea statului Palestina, dar a renunțat la acest proiect după obiecțiile formulate de Donald Trump.

Emiratele Arabe Unite, care și-au normalizat relațiile cu Israelul în cadrul „acordurilor Abraham" negociate de Donald Trump în timpul primului său mandat, au avertizat luna trecută că anexarea Cisiordaniei constituie, în opinia lor, o linie roșie.

Petromonarhia din Golf și-a reiterat miercuri opoziția față de orice inițiativă israeliană în acest sens.

Hamas a denunțat, la rândul său, votul de miercuri din Knesset și proiectele de anexare israeliene, afirmând că vede în ele „fața urâtă a ocupației coloniale".