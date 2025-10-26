NASA vrea să arunce în aer un asteroid periculos. O misiune fara precedent
Postat la: 26.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Percepția și strategiile de apărare planetară ar putea fi fundamental transformate în anul 2032 de un vizitator cosmic de circa 60 de metri în diametru, cu potential periculos.
Este vorba despre asteroidul 2024 YR4, un obiect recent descoperit în vecinătatea stelară, a cărui traiectorie a generat inițial îngrijorări serioase din cauza unei aparente amenințări de coliziune cu Pământul. Deși riscul de impact terestru a fost atenuat, acum există o probabilitate de 4% ca asteroidul să se ciocnească de Lună.
Chiar dacă procentul pare mic, consecințele potențiale sunt suficient de grave încât oamenii de știință de la NASA analizează o soluție radicală și fără precedent: fragmentarea asteroidului prin explozie, înlocuind metoda clasică de deviere a traiectoriei.
Această abordare, încă nedeclarată și netestată, ar putea marca începutul unei noi ere în protecția împotriva amenințărilor cosmice. Cazul lui 2024 YR4 ilustrează elocvent incertitudinile inerente supravegherii spațiale, având în vedere că obiectul a fost descoperit relativ recent, iar calculele inițiale au semănat panică în comunitatea internațională, sugerând un posibil impact cu Terra chiar în 2032.
Din fericire, observații ulterioare, mult mai precise, au infirmat acest scenariu catastrofic, aducând un suflu de ușurare. Totuși, această liniște a fost de scurtă durată. Noile estimări ale traiectoriei au relevat că asteroidul păstrează o probabilitate considerabilă de a lovi Luna.
Chiar dacă 4% ar putea părea liniștitor, în contextul astronomiei, unde evenimentele de impact major se măsoară în milenii, această valoare reprezintă un risc statistic semnificativ.
Telescopul Spațial James Webb a fost esențial în măsurarea precisă a diametrului obiectului, stabilind că acesta are aproximativ 60 de metri.
Această dimensiune îl plasează în categoria asteroizilor de mărime medie, suficient de impunători pentru a provoca daune considerabile la impact, dar totodată suficient de mici pentru a permite intervenții tehnologice.
Contrar aparențelor, un impact pe suprafața lunară nu ar fi lipsit de consecințe pentru Pământ. Simulațiile computerizate sugerează că o astfel de coliziune ar genera un nor masiv de micrometeoroizi și fragmente, propulsate cu viteze considerabile către orbita joasă a Pământului.
Aceste particule minuscule ar reprezenta o amenințare directă pentru întreaga noastră infrastructură spațială, de la Stația Spațială Internațională și sateliții de comunicații, până la sistemele GPS și misiunile spațiale cu echipaj uman.
Astronautii de la bordul ISS s-ar afla într-o situație deosebit de vulnerabilă, transformând spațiul din apropierea Pământului într-o veritabilă zonă de conflict cosmic. Această problemă subliniază interconexiunea tot mai profundă dintre civilizația noastră terestră și activitățile noastre spațiale.
Un eveniment aparent îndepărtat, petrecut pe Lună, ar putea paraliza tehnologiile noastre cotidiene și ar compromite explorarea spațială pentru mulți ani de acum încolo.
Misiunea DART din 2022 a demonstrat cu succes fezabilitatea devierii asteroizilor, prin impactarea satelitului Dimorphos și modificarea traiectoriei sale orbitale, validând conceptul de impactor cinetic. Cu toate acestea, această tehnică se dovedește a fi nepotrivită în cazul lui 2024 YR4.
Problema centrală constă în incertitudinea masivă legată de masa asteroidului. Deși diametrul său este cunoscut, compoziția sa interioară rămâne un mister.
În funcție de densitatea sa reală, masa obiectului ar putea varia între 33 de milioane și 930 de milioane de kilograme, o marjă de incertitudine de aproape 3000%. O asemenea imprecizie face calculul energiei necesare pentru o deviere precisă extrem de riscant.
O subestimare ar putea lăsa asteroidul pe traiectoria sa inițială, în timp ce o supraestimare ar risca să-l propulseze direct către Pământ, transformând o problemă lunară într-o catastrofă planetară. Mai mult, timpul disponibil agravează această situație.
O misiune de recunoaștere ar permite rafinarea acestor date, dar fereastra optimă pentru o asemenea operațiune este în 2028, lăsând doar patru ani pentru conceperea, construirea și lansarea unei misiuni de deviere.
Acest interval este considerat insuficient pentru a garanta succesul unei operațiuni de o asemenea critică importanță. Confruntați cu aceste constrângeri, cercetătorii de la NASA înclină către o abordare radical diferită: fragmentarea asteroidului.
Două strategii sunt analizate, fiecare prezentând propriile sale provocări tehnologice. Prima constă într-o „perturbare cinetică robustă", similară cu misiunea DART, dar concepută pentru a sparge asteroidul în bucăți, nu pentru a-l devia.
Această abordare ar necesita un impactor mult mai puternic, capabil să distrugă coeziunea structurală a lui 2024 YR4. A doua opțiune explorează un teritoriu încă neexplorat în contextul apărării planetare: utilizarea unui dispozitiv nuclear.
O astfel de bombă spațială ar putea fi detonată la suprafața asteroidului, în imediata sa apropiere sau chiar în interiorul acestuia, asigurând o fragmentare completă.
Deși spectaculoasă și purtătoare de conotații science-fiction, această metodă oferă avantajul major de a nu depinde de proprietățile fizice incerte ale țintei.
Indiferent de deznodământul acestei amenințări specifice, 2024 YR4 oferă omenirii o oportunitate extrem de valoroasă de a-și testa capacitățile de apărare planetară.
Cei șapte ani rămași până la abordarea finală vor permite dezvoltarea, validarea și implementarea unor tehnologii care, într-o bună zi, ar putea salva civilizația noastră. Această situație ne amintește că planeta noastră evoluează într-un mediu cosmic dinamic și potențial periculos.
Pregătirea pentru astfel de amenințări nu mai aparține domeniului științifico-fantastic, ci reprezintă o provocare geopolitică și tehnologică majoră a secolului XXI.
