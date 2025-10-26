Facturile vor exploda la iarnă: Vezi aici lista preturilor medii. Multi oameni săraci din marile orase vor muri de frig in case

Creșterea TVA la termoficare, de la 5% la 11% începând din 1 august 2025, va face ca facturile pentru încălzire să fie mai mari în iarna 2025-2026, afectând în special gospodăriile din orașele mari racordate la sistemele centralizate.

Pe baza consumului mediu din anul trecut, costurile estimate sunt: o garsonieră - 189 de lei, un apartament cu două camere - aproximativ 293 de lei, iar unul cu trei camere - 381 de lei. La patru camere - 478 de lei, iar la cinci camere - 548 de lei. Chiar daca gazul este plafonat inca, marirea tva va afecta pretul care va creste cu 6%. Pentru cei care se incalzesc cu centrale de apartament, pretul mediu la incalzire va fi de 1.500 de lei la 100 de mp locuiti. In aschimb, la incalzirea cu peleti pretul mediu va fi de 1200 de lei per 100 mp, iar la incalzirea cu lemne poate ajunge si la 1800 de lei/ 100 mp.

În plus iarna se consumă mai mult curent electric, datorită faptului că lumina naturală scade, dar si datorita faptului ca sunt suficienti romani care se incalzesc cu resouri, convectoare, aeroterme etc. Prin urmare, se vor simți creșteri suplimentare ale facturilor față de anul trecut, pentru că energia electrică s-a scumpit mult între timp. Pentru acestia se prognozeaza un minim de 100 de kwh per camera locuita/ luna (aprox 16-18 mp), Ca atare, pretul mediu se va situa undeva intre 120-140 de lei per camera, la care consumul de apă calda de la boilere va mai adauga in medie inca 150 de lei per locuinta.

Indiferent de forma de incalzire, românii vor trebui sa scoata in medie intre 400-500 de lei pentru incalzire si 250 de lei pentru iluminat si alte consumuri electrice, ducand numai costul energetic familial la aproximativ 700 de lei per familie pe intreaga durata a iernii. Guvernul sustine ca va lua din timp si masuri compensatorii pentru populatia saraca, dar tinand cont de experientele din anii precedenti e putin probabil ca va fi un succes fara bani suficienti la buget. In anii trecuti banii ajungeau cu intarziere sau deloc, iar companiile distribuitoare de energie sistau alimentarile, existand destule cazuri cand persoanele bolnave au murit de frig in case.