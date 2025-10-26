Tiganii au furat acoperișul din cupru al vilei din Herculane în care a locuit împărăteasa Elisabeta "Sissi" a Austriei!

Vila Elisabeta din Herculane este unul dintre cele mai cunoscute monumente din stațiune și poartă numele celebrei personalități care i-a trecut pragul: împărăteasa Elisabeta a Austriei (Sissi), soția împăratului Franz Josef. Construită în anul 1875, în stil neoclasic, de către administratorul Băilor Herculane, Carol Tatartzy, vila a fost renovată în 1887 cu ocazia celei de-a doua vizite a împărătesei, devenind una dintre cele mai luxoase reședințe ale vremii.

Vila Elisabeta a fost la vremea ei un exemplu de rafinament. Mobilată în stil baroc, cu piese unicat, printre care o masă încrustată cu sidef roșu și scaune din lemn de trandafir și ulm, clădirea reflecta eleganța imperială a secolului al XIX-lea. Astăzi, din acest monument a mai rămas doar structura zidurilor. Mobilierul a dispărut, iar pereții, afectați de umezeală și lipsa întreținerii, se degradează de la o zi la alta. În primăvara acestui an a fost furat acoperișul de cupru, ceea ce face ca vila să se degradeze și mai mult. De atunci, ploaia pătrunde în interiorul clădirii, iar pericolul distrugerii totale devine tot mai mare.

"În primăvara aceasta, tiganii au tabla de cupru de pe acoperiș, iar de atunci plouă în interior", au declarat administratorii in presa locală din Caras Severin. "Împreună cu Primăria Băile Herculane am decis să intervenim provizoriu, pentru că acest monument istoric este extrem de important și, odată cu sezonul ploios, degradările vor avansa rapid dacă nu acționăm acum", a declarat Oana Chirilă, fondatoarea Herculane Project, care face si un apel la autoritati sa aloce bani pentru reparatii.

Sissi, fascinată de frumusețea locurilor și de efectele terapeutice ale apelor termale, a petrecut aici șase săptămâni în vara anului 1887. Împărăteasa a mai revenit la Herculane și în anii 1890, 1892 și 1896, confirmând astfel atașamentul ei față de această regiune. „Sissi a fost printre cele mai importante personalități europene îndrăgostite de Banat. O relansare a turismului în regiune pornind de la această figură ar fi cea mai indicată. Este o legătură afectivă și istorică ce merită valorificată", susține istoricul Mircea Rusnac.