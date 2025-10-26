Un nou val de "avocati digitali": O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul ChatGPT - "Rezultatele erau uimitor de convingătoare"
Postat la: 26.10.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Lynn White, o locuitoare din California, a reușit să evite plata unor penalități considerabile și să-și păstreze locuința după ce a pierdut inițial un proces de evacuare. Secretul succesului său? Utilizarea ChatGPT și a platformei AI Perplexity pentru a-și construi apărarea juridică.
Inițial, White era în urmă cu chiria și se afla într-o situație delicată, riscând evacuarea. În loc să apeleze la organizații locale care sprijină chiriașii, ea a ales să se reprezinte singură, folosind inteligența artificială pentru a identifica punctele slabe ale deciziilor judecătorului și pentru a redacta răspunsurile depuse ulterior în instanță. „Nu pot sublinia suficient cât de utilă a fost inteligența artificială în cazul meu," a declarat White. „Nu aș fi câștigat niciodată acest apel fără AI."
Acest caz nu este singular. NBC News a relatat și experiența lui Staci Dennett, antreprenoare din New Mexico, care a folosit ChatGPT pentru a negocia cu succes o înțelegere într-un proces legat de datorii. „Îi spuneam lui ChatGPT să se comporte ca un profesor de Drept de la Harvard și să-mi distrugă argumentele până obțin un A+," a povestit Dennett. „Rezultatele erau uimitor de convingătoare."
Totuși, utilizarea AI în procese nu este lipsită de pericole. Chatbot-urile pot genera informații false sau citate inventate, ceea ce a dus deja la sancțiuni. De exemplu, Jack Owoc, fondatorul unei mărci de băuturi energizante, a fost sancționat în august după ce a depus un document cu citații fabricate de AI și a fost obligat să efectueze zece ore de muncă în folosul comunității.
Mai grav, și avocați profesioniști au fost prinși folosind AI pentru a produce documente juridice false. În New York, un avocat care a apelat la AI în instanță a încercat să-și explice greșeala tot cu ajutorul inteligenței artificiale, complicându-și situația. În California, un alt avocat a fost amendat cu 10.000 de dolari după ce 21 din cele 23 de citate dintr-o contestație redactată cu AI s-au dovedit inventate.
În ciuda riscurilor, AI devine tot mai prezentă în procesele civile, mai ales în rândul celor care nu-și pot permite un avocat. „Am văzut în ultimul an mai mulți oameni care se reprezintă singuri în instanță decât în toată cariera mea de până acum," a declarat pentru NBC avocata Meagan Holmes, de la firma Thorpe Shwer.
Companii precum Google sau xAI (a lui Elon Musk) avertizează în mod explicit să nu se folosească AI pentru decizii juridice importante. Totuși, instrumentele continuă să ofere răspunsuri detaliate și bine structurate pentru cereri legate de procese, iar mulți utilizatori le consideră o soluție rapidă.
DIN ACEEASI CATEGORIE...
-
Facturile vor exploda la iarnă: Vezi aici lista preturilor medii. Multi oameni săraci din marile orase vor muri de frig in case
Creșterea TVA la termoficare, de la 5% la 11% incepand din 1 august 2025, va face ca facturile pentru incalzire sa fie m ...
-
Creșterea nivelului mării va scufunda sute de milioane de clădiri în acest secol determinand o migratie fără precedent
Un studiu de mare acuratețe a fost realizat de cercetatori de la Universitatea McGill din Canada și a evaluat pentru pri ...
-
NASA vrea să arunce în aer un asteroid periculos. O misiune fara precedent
Percepția și strategiile de aparare planetara ar putea fi fundamental transformate in anul 2032 de un vizitator cosmic d ...
-
Cine sunt personele misterioase înarmate cu lopeți și bare de fier terorizează locuitorii din Moscova VIDEO
Scene de haos pe strazile din Moscova, unde o banda de migranți, inarmați cu lopeți și bare de fier, a atacat trecatori ...
-
S-a aflat cine este "prietenul anonim" al lui Trump care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldații americani
Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plati soldatii in timpul blocajului guver ...
-
Cristian Sima: Băncile vă mint când spun că vă împrumută din banii deponenților. Realitatea este mult mai periculoasă!
Am trait criza din 2008 pe pielea mea. În timp ce toata lumea pierdea totul, eu eram singurul roman care caștiga, ...
-
Vortexul polar se apropie de Europa: Se așteaptă cea mai rece iarnă din ultimii 40 de ani
Meteorologii avertizeaza ca vortexul polar, un masiv de aer rece din zona arctica, se deplaseaza spre Europa și ar putea ...
-
Pe urmele hoților de la Luvru: Piste noi în ancheta bijuteriilor furate - Dezvăluirile anchetatorilor
Anchetatorii francezi analizeaza peste 150 de probe de ADN, amprente si alte urme gasite pe uneltele si echipamentele de ...
-
Ghicitoarea "Anna din Viena" ajunge la tribunal după ce a păcălit zeci de austrieci. Prejudiciu e aproape de 2 milioane de euro
O romanca in varsta de 29 de ani a pacalit zeci de austrieci dupa ce a pretins ca este ghicitoare. Pentru așa zisul ajut ...
-
Comisia Europeană acuză Meta și TikTok de încălcarea Legii serviciilor digitale. Companiile riscă amenzi colosale
Comisia Europeana a acuzat vineri Meta și TikTok ca au incalcat Legea privind serviciile digitale (DSA), principalul reg ...
-
Fizicienii japonezi au găsit cea mai clară dovadă că trăim într-un Univers holografic. Se leagă de teoria lui Einstein
O echipa de fizicieni au oferit ceea ce a fost descris de catre revista „Nature" drept cele mai clari dovezi de pa ...
-
A doua tentativă de asasinare a unui președinte în mai puțin de o lună: Acum i-au adus bomboane de ciocolată otrăvite
Presedintele Ecuadorului, țara supranumita și "Insula Pacii", Daniel Noboa, a declarat joi ca s-a incercat otravirea sa ...
-
Detalii de coșmar în cazul celor doi îndrăgostiți găsiți decedați în mașină: Erau morți de cel puțin două zile. Ce armă au folosit
O fata de 19 ani si un baiat de 20, din judetul Bacau, au fost gasiti morti intr-o masina, in judetul Harghita, in zona ...
-
Huawei ar putea bloca intreaga Europă: De la 5G la panouri solare, compania chineză e considerată de Bruxelles noua amenințare la adresa securității comunitare
Dupa scandalul global privind echipamentele 5G, compania chineza Huawei se afla din nou in centrul unei controverse majo ...
-
O familie de români din Italia a fost găsită moartă în casă. Soțul, soția și fiica lor, uciși de "călăul invizibil" din locuință
O familie de romani a fost gasita moarta in propria locuința din localitatea Paviole di Canaro, provincia Rovigo, in nor ...
-
Lege cu efect de blackout pentru prosumatori: Proiectul B432/2025 poate opri sistemele fotovoltaice. Parlamentul va decide cine injectează în rețea la prânz într-o zi cu soare!
Asociația Prosumatorilor și Comunitaților de Energie din Romania (APCE) a transmis, vineri, ca o inițiativa parlamentara ...
-
Habanos Night 2025 - urmează cea de-a șasea ediție a celui mai mare eveniment dedicat trabucurilor din România
Sub inaltul patronaj al Ambasadei Cubei in Romania, El Unico anunța cu mandrie desfașurarea celei de-a șasea ediții a Ha ...
-
"Tăurașu Emi" a mușcat un politist de picior. El a fost săltat pentru agresiuni asupra femeilor in urma unei descinderi cu trupe speciale
„Taurașul Emi", personaj cunoscut in cluburile de lux din București, este in vizorul anchetatorilor dupa ce mai mu ...
-
O șefă de secție de la Spitalul Județean de Urgență Bacău și soțul ei amic cu primarul dețin apartamente de 15 milioane de euro în Dubai
Raluca Valentina Grigoriu, șefa de secție la Spitalul Județean de Urgența Bacau, și soțul ei, omul de afaceri Catalin Da ...
-
Doi tineri din Bacău, găsiți morți în mașină, într-o zonă împădurită. Trupurile prezentau urme de împușcare
Doi tineri de aproximativ 20 de ani, un baiat și o fata, ambii din județul Bacau, au fost gasiți morți intr-un autoturis ...
-
Un avion al unui milionar sucevean s-a prăbușit într-o pădure din județul Vaslui. Pilotul afacerist a murit in urma impactului
Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit intr-o padure din județul Vaslui. Pilotul, un milionar din Suceava, a decedat. ...
-
Un proiect de lege privind anexarea Cisiordaniei de către Israel trece de prima etapă în Knesset
Un proiect de lege care prevede aplicarea dreptului israelian in Cisiordania ocupata, ceea ce ar echivala cu anexarea te ...
-
Un fals căpitan SRI care a recrutat foști combatanți în teatre de operații a fost prins de DIICOT. Recruții erau îndemnați să poarte arme asupra lor
Un fals capitan SRI care a recrutat persoane deținatoare de armament de autoaparare și paza, dintre care unii foști comb ...
-
Dosarul "Pfizergate": Curtea Supremă a "spălat-o" pe Ursula von der Leyen legat de acuzațiile despre Acordul privind vaccinurile Covid-19
Curtea suprema de la Bruxelles (Belgia) a decis miercuri ca plangerea penala depusa impotriva președintei Comisiei Europ ...
-
Corespondent de război: Atacurile armatei ruse asupra orașului Odesa au vizat încărcături din România
Forțele Armate ale Rusiei au lansat pe timpul nopții un atac cu rachete asupra infrastructurii portuare a orașului Odesa ...
-
Starlink va oferi internet broadband în spațiu. Viteze de până la 25 Gbps și conexiuni laser între sateliți
Starlink va oferi internet broadband in spațiu. Viteze de pana la 25 Gbps și conexiuni laser intre satelițiSpaceX, prin ...
-
Noapte de coșmar pentru Nicolas Sarkozy în închisoarea din Paris. Ce i-au făcut deținuții
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a avut parte de o noapte tensionata in inchisoarea La Santé din Paris. ...
-
România la război - Șeful Statului Major al Apărării: "Țara noastră are nevoie de o populație pregătită"
Seful Statului Major al Apararii, generalul Gheorghita Vlad, a declarat ca Romania nu intra intr-un razboi, dar ca trebu ...
-
Se subtiază scutul magnetic care protejează Pământul. Inversarea polilor este inevitabilă?
Campul magnetic al Pamantului funcționeaza ca o armura impotriva radiațiilor solare și cosmice. Fara el, atmosfera ar fi ...
-
România a dat ordin pentru dorobârea dronelor rusești: Două aeronave Eurofighter Typhoon au fost ridicate de la sol
În noaptea de marți spre miercuri a fost stare de alerta la granița Romaniei din cauza bombardamentelor rusești di ...
comentariiAdauga un comentariu
Adauga comentariu