Se subtiază scutul magnetic care protejează Pământul. Inversarea polilor este inevitabilă?

Câmpul magnetic al Pământului funcționează ca o armură împotriva radiațiilor solare și cosmice. Fără el, atmosfera ar fi erodată treptat, iar existența pe Terra ar deveni imposibilă.

În ultimii ani însă, oamenii de știință observă o slăbire alarmantă a acestui scut protector, în special într-o zonă de deasupra Atlanticului de Sud. Fenomenul poartă numele de „Anomalia Atlanticului de Sud", o regiune unde intensitatea câmpului magnetic este semnificativ mai mică decât în restul lumii.

Detectată pentru prima dată în anii 1950, anomalia a devenit o problemă majoră pentru sateliți și misiuni spațiale, deoarece radiațiile sunt mult mai puternice în acea parte a orbitei terestre. Conform datelor colectate de sateliții Swarm ai Agenției Spațiale Europene (ESA), zona s-a extins rapid după 2014, ajungând astăzi la dimensiuni comparabile cu cele ale continentului european.

Cercetătorii cred că această „fisură magnetică" își are originea adânc în interiorul planetei. Studii recente publicate în Physics of the Earth and Planetary Interiors indică anomalii la limita dintre nucleul extern lichid și manta, acolo unde fluxurile de metal topit care generează câmpul magnetic se comportă neobișnuit.

Pe măsură ce acești curenți se modifică, câmpul magnetic devine instabil, iar în anumite regiuni, cum este Atlanticul de Sud, chiar se inversează local. Pentru lumea modernă, efectele nu sunt doar teoretice: sistemele GPS, comunicațiile prin satelit, rețelele electrice și aparatele electronice pot fi afectate de variațiile câmpului magnetic.

Datele ESA arată că, în timp ce „punctul slab" se extinde deasupra Atlanticului, câmpul se slăbește în jurul Canadei și se întărește în Siberia, o dovadă că dinamica magnetismului terestru este departe de a fi stabilă.

Oamenii de știință nu exclud ca aceste fluctuații să fie preludiul unei viitoare inversări a polilor magnetici, un proces care s-a mai produs de-a lungul istoriei geologice, ultima dată în urmă cu aproximativ 780.000 de ani. Dacă tendința actuală continuă, anomalia ar putea influența distribuția radiațiilor în jurul planetei și ar impune noi măsuri de protecție pentru infrastructura spațială.

În fine, câmpul magnetic al Pământului, acest scut tăcut și invizibil care ne apără de furia cosmosului, pare să-și schimbe încet configurația. Iar omenirea privește atent spre cer, încercând să înțeleagă dacă asistăm la o fluctuație temporară sau la începutul unei transformări planetare profunde.