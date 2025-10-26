Vitamina C nu ajută la răceală - arată un nou studiu. În schimb provoacă probleme renale grave

Deși vitamina C este esențială pentru funcționarea normală a sistemului imunitar, studiile arată că suplimentele nu previn răceala și nici nu reduc semnificativ durata simptomelor la persoanele sănătoase. Poate oferi un plus de confort atunci când nasul curge și gâtul înțeapă, însă nu grăbește vindecarea, iar consumul excesiv poate provoca efecte neplăcute.

Specialiștii explică faptul că organismul absoarbe eficient vitamina C doar până la un anumit prag, de aproximativ 100-120 mg pe zi, iar dincolo de acest nivel surplusul este eliminat. Excesul repetat, spun nutriționiștii, poate duce la disconfort gastric sau chiar la formarea de calculi renali.

În plin sezon al virozelor, tentația de a combina mai multe remedii este mare, însă amestecul dintre vitamina C și anumite medicamente poate interfera cu absorbția lor sau poate amplifica reacțiile adverse. De aceea, medicii recomandă prudență, mai ales în cazul persoanelor cu afecțiuni digestive, renale sau care urmează tratamente complexe.

Forma de administrare contează și ea. În timp ce o portocală, un kiwi sau câțiva ardei grași asigură un aport natural și echilibrat, suplimentele concentrate pot duce rapid la depășirea dozei zilnice recomandate. Nutriționiștii reamintesc că o alimentație variată, bogată în fructe și legume proaspete, oferă tot ce avem nevoie fără riscul supradozajului, iar suplimentele ar trebui folosite doar atunci când există o carență reală.

Pe scurt, vitamina C rămâne utilă, dar nu miraculoasă. Doza mare nu înseamnă vindecare mai rapidă, ci uneori doar disconfort suplimentar. Adevărata „superputere" în sezonul rece nu se află într-un plic efervescent, ci în echilibrul dintre prudență, alimentație și odihnă.