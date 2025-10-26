Cine sunt personele misterioase înarmate cu lopeți și bare de fier terorizează locuitorii din Moscova VIDEO

Scene de haos pe străzile din Moscova, unde o bandă de migranți, înarmați cu lopeți și bare de fier, a atacat trecători și a vandalizat mașini. Autoritățile ruse au anunțat că 11 persoane au fost reținute, iar altele sunt în continuare căutate și riscă deportarea.

Imaginile violente, surprinse de camerele de supraveghere și distribuite rapid pe rețelele de socializare, arată o mulțime furioasă năvălind pe străzi, într-un episod care a stârnit îngrijorare și indignare în capitala rusă.

Imaginile violente arată huligani care aleargă după civili pe stradă, înainte de a-i ataca și de a distruge mașini și clădiri.

Unsprezece dintre agresori au fost arestați și acuzați de huliganism. Potrivit autorităților ruse, mulți dintre ei riscă acum deportarea, fiind muncitori în construcții de origine străină, informează The Sun.

Poliția investighează în continuare ce a declanșat haosul din capitala Rusiei. Bătaia în masă a izbucnit în jurul orei 12:00, în complexul rezidențial Prokșino din Moscova, potrivit serviciului de presă al Direcției Principale a Ministerului Afacerilor Interne pentru Moscova.

Locatarii panicați ai complexului susțin că au văzut până la 15 bărbați cu glugă adunați în zonă cu câteva ore înainte de a începe atacul.

Mulțimea a fost filmată în timp ce năvălea brusc pe o stradă aglomerată din jurul blocurilor. Majoritatea purtau haine negre, cu glugi sau căciuli care le acopereau fețele. Erau înarmați cu lopeți mari și bare groase de fier, trecând pe lângă mașini în mers și autoturisme parcate.

Unii pot fi văzuți sărind peste gardurile încuiate ale grădinii blocurilor, în timp ce alții își vărsau furia în parcarea complexului, lovind parbrizele mai multor mașini. La un moment dat, mai mulți dintre bărbați aruncă armele peste stradă în timp ce urmăresc mai multe persoane.

Nu este clar cine erau victimele atacului. Martorii spun că agresorii țipau într-o „limbă neinteligibilă".

Poliția a ajuns rapid la fața locului, iar mulțimea s-a dispersat în grabă. Mai multe mașini au fost avariate, iar cinci persoane au fost rănite.

Unsprezece indivizi au fost reținuți, iar poliția a lansat o operațiune pentru prinderea celorlalți suspecți.