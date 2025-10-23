"Tăurașu Emi" a mușcat un politist de picior. El a fost săltat pentru agresiuni asupra femeilor in urma unei descinderi cu trupe speciale

„Tăurașul Emi", personaj cunoscut în cluburile de lux din București, este în vizorul anchetatorilor după ce mai multe femei l-au acuzat de agresiuni și violență. Emil Munteanu, în vârstă de 39 de ani, ar fi atras victimele pe rețele de socializare, le-ar fi promis vacanțe și apoi le-a agresat.

Polițiștii Secției 17 din Capitală au făcut, joi, o percheziție la locuința unui bărbat în vârstă de 39 de ani, vizat într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de violență și agresiune asupra mai multor femei. Potrivit Poliției Capitalei, ancheta a început după ce o tânără de 26 de ani a reclamat că a fost amenințată și agresată de un bărbat cunoscut recent pe o rețea de socializare.

Femeia s-ar fi întâlnit cu acesta pe 16 octombrie și, după ce a mers la locuința lui, ar fi fost împiedicată să plece, agresată fizic și atinsă fără consimțământ. „Tăurașul Emi" i-a promis că o duce la Poiana Brașov, la Therme, și îi gătește, spun sursele citate. În aceeași zi, un incident similar s-ar fi produs și cu o altă femeie, pe care bărbatul ar fi lovit-o și i-ar fi distrus telefonul, furându-i din geantă 200 de lei.

În timpul percheziției, suspectul nu a fost găsit inițial acasă, dar a fost localizat la scurt timp. În momentul imobilizării, s-ar fi opus violent și ar fi mușcat un polițist de picior, conform Poliției Capitalei. Agentul a primit îngrijiri medicale de la un echipaj SMURD și a fost dus la spital pentru investigații suplimentare.

Mai multe femei l-au acuzat și în trecut de comportamente agresive, iar unele au depus plângeri la Poliție. Cercetările în acest caz continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru lovire sau alte violențe, amenințare, agresiune sexuală, lipsire de libertate în mod ilegal, distrugere și furt. Parchetul a preluat și ancheta privind agresiunea asupra polițistului.