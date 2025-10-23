Un avion al unui milionar sucevean s-a prăbușit într-o pădure din județul Vaslui. Pilotul afacerist a murit in urma impactului

Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit într-o pădure din județul Vaslui. Pilotul, un milionar din Suceava, a decedat. Avionul trebuia să aterizeze în zona satului Băcani din județul Vaslui, dar a ratat aterizarea din cauza ceții, potrivit ISU Vaslui. Ulterior, el s-a prăbușit într-o pădure, iar pilotul a murit în urma impactului.

Victima accidentului aviatic este un cunoscut om de afaceri din Suceava, milionarul Ion Pavel, proprietarul Daily Group, a precizat prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, prezent la locul accidentului. Omul de afaceri, în vârstă de 65 de ani, venea de la Suveava și a fi trebuit sa aterizeze pe heliportul de la marginea pădurii din băcani. Autoritățile au fost alertate printr-un apel E-Call și de către un reprezentant al societății care deținea avionul de pierderea contactului cu pilotul.

Ajunși la fața locului, pompierii au constatat că pilotul, un bărbat, a decedat în urma impactului, a confirmat ISU Vaslui. „Pilotul era singur în avion. Prezenta leziuni incompatibile cu viața", a declarat și medicul Dan Ungureanu de la Ambulanța Vaslui. Avionul s-a prăbușit în pădure, potrivit ISU Vaslui, și nu au fost alte persoane afectate sau daune materiale.