Doi tineri din Bacău, găsiți morți în mașină, într-o zonă împădurită. Trupurile prezentau urme de împușcare

Doi tineri de aproximativ 20 de ani, un băiat și o fată, ambii din județul Bacău, au fost găsiți morți într-un autoturism parcat într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Frumoasa, în județul Harghita. Descoperirea a fost făcută de un trecător, care a observat mașina oprită într-un loc izolat și a alertat autoritățile.

Potrivit prim procurorului adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita, Dan Gîlcescu, în interiorul mașinii a fost găsit un pistol de asomare, folosit de obicei în abatoare pentru a face animalele inconștiente înainte de sacrificare. Deși nu este o armă de foc propriu-zis, dispozitivul poate provoca răni grave sau chiar mortale dacă este folosit asupra unei persoane.

„S-a deschis dosar penal la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita. Se tratează ca și omor, nu excludem nicio variantă. Urmează să vedem împrejurările în care s-a produs", a declarat Gîlcescu. Potrivit anchetei preliminare, tinerii erau într-o relație de aproximativ un an și plecaseră de acasă cu o zi înainte să fie găsiți fără viață. În cursul zilei de joi urmează să fie efectuate necropsiile pentru a se stabili cauzele exacte ale morții.