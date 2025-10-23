Habanos Night 2025 - urmează cea de-a șasea ediție a celui mai mare eveniment dedicat trabucurilor din România

Sub înaltul patronaj al Ambasadei Cubei în România, El Unico anunță cu mândrie desfășurarea celei de-a șasea ediții a Habanos Night, cel mai important eveniment dedicat trabucurilor premium din România.

Săptămâna viitoare, în locația Imperial One Events, Habanos Night va reuni, ca în fiecare an, comunitatea de pasionați de trabucuri, ambasadori, colecționari și personalități din mediul de afaceri, pentru o seară care celebrează cultura cubaneză, tradiția și pasiunea pentru trabucuri.

De-a lungul anilor, Habanos Night a devenit cel mai așteptat eveniment de profil din România, crescând constant în amploare și prestanță. Ceea ce a început ca o întâlnire dedicată cunoscătorilor a evoluat într-un adevărat festival al spiritului cubanez, o tradiție care unește comunitatea El Unico în jurul pasiunii comune pentru trabucurile autentice.

Ediția din acest an va marca o nouă premieră pentru piața românească: lansarea oficială a trabucului H. Upmann Magnum Finite - Limited Edition 2024, o bijuterie a măiestriei cubaneze, destinată adevăraților connaisseurs. Alături de acest moment, invitații vor avea parte de o experiență completă - demonstrații live de rulare a trabucurilor, muzică și dansuri cubaneze, cocktailuri rafinat și multe alte surprize, într-o atmosferă care va transpune participanții în inima Havanei.

„Habanos Night a devenit o adevărată tradiție și un simbol al pasiunii pentru trabucuri. Este o seară în care cultura cubaneză, arta trabucului și spiritul El Unico se întâlnesc pentru a crea o experiență unică. De la an la an, vedem cum comunitatea noastră de iubitori de trabucuri crește și se consolidează - un semn că acest eveniment a reușit să devină un reper.", a declarat Ruxandra Mestecăneanu, Brand Manager El Unico.

Habanos Night 2025 promite să fie o celebrare spectaculoasă a spiritului cubanez, o experiență multisenzorială unde fiecare detaliu contează - de la selecția trabucurilor și băuturilor, până la atmosfera vibrantă.

Detalii eveniment AICI.