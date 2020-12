Peste 1 miliard de persoane ar putea trai in saracie extrema pana in 2030 din cauza pandemiei, potrivit unui studiu ONU

Peste 1 miliard de persoane ar putea trai in saracie extrema pana in 2030 din cauza efectelor pe termen lung ale pandemiei de coronavirus, potrivit unui studiu publicat joi de ONU si citat de DPA.

Aceasta cifra ar putea fi atinsa daca revenirea la normal este prelungita si criza economica persista, aruncand inca 207 milioane de persoane in saracie, potrivit Programului Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

Potrivit unui scenariu "de baza" luand in considerare ratele actuale de mortalitate si proiectiile recente de crestere ale Fondului Monetar International, studiul arata ca alte 44 milioane de persoane vor trai sub pragul de saracie in urmatorii 10 ani.

Cu toate acestea, cresterea saraciei extreme poate fi evitata, noteaza PNUD, facand referire la investitii in programe de asistenta sociala, guvernanta, digitalizare si o economie verde.

"Pandemia COVID-19 este un punct critic si ceea ce aleg liderii acum ar putea conduce lumea in directii foarte diferite", a declarat administratorul PNUD Achim Steiner intr-un comunicat de presa.

"Avem ocazia sa investim intr-un deceniu de actiuni care nu numai ca ajuta oamenii sa se recupereze dupa COVID-19, dar restabileste calea de dezvoltare a omenirii si planetei catre un viitor mai corect, mai rezistent si verde", a notat el.