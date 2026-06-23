PNL își exclude „puciștii". 18 lideri și parlamentari, dați afară după susținerea Guvernului. Cătălin Predoiu, Adrian Veștea și Hubert Thuma, pe listă

Partidul Național Liberal se pregătește pentru una dintre cele mai ample serii de excluderi din ultimii ani. Noua conducere a partidului, validată la Congresul Extraordinar de duminică, urmează să decidă marți, 23 iunie, eliminarea din PNL a 18 parlamentari și lideri locali care au susținut învestirea Guvernului Adrian Veștea, în contradicție cu linia politică stabilită de partid.

În centrul acestei crize interne se află nume cu greutate din PNL, printre care fostul ministru de Interne Cătălin Predoiu, președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, și liderul Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma. Pe lista parlamentarilor vizați de sancțiune se regăsesc și cei care au votat aseară învestirea, precum Monica Anisie, Sorin Câmpeanu, Nicoleta Pauliuc, Mihai Veștea, Andrei Baciu, Lucian Bode, Alina Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Eduard Mititelu, Ciprian Pandea, Răzvan Prișcă, Sebastian Rusu și Ionuț Stroe. Pe lista celor care și-ar putea pierde calitatea de membri PNL este europarlamentarul Rareș Bogdan. În aceeași ședință de marți ar putea fi desemnați și noi președinți ai organizațiilor județene conduse până acum de liderii excluși.

Guvernul Veștea a căzut în Parlament

Decizia conducerii PNL vine la scurt timp după eșecul Cabinetului propus de Adrian Veștea în Parlament. Guvernul nu a reușit să obțină voturile necesare pentru învestire, primind doar 189 de voturi „pentru", cu mult sub pragul de 233 de voturi cerut de Constituție. Potrivit anunțului făcut în plen, au fost înregistrate 212 voturi, dintre care 189 favorabile și 23 împotrivă. „Nu este întrunită majoritatea cerută de Constituție", a fost anunțul oficial făcut în Parlament după încheierea votului.

Bolojan propune un pact politic pentru un guvern minoritar

După Congresul Extraordinar al PNL, liderul liberal Ilie Bolojan a avansat ideea unui acord politic pe șase luni între principalele partide parlamentare, inclusiv PSD, pentru susținerea unui guvern minoritar și pentru adoptarea reformelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Pentru a putea funcționa acest tip de guvern, este nevoie de un acord politic național în următoarele șase luni. Partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi la guvernare, vor asuma câteva condiții de bază. Un astfel de pact național ar putea cuprinde următoarele aspecte. În primul rând, angajamentul oricărui guvern ca cel mai târziu, până la jumătatea lunii iulie, să-și asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR care nu au fost aprobate de către Parlament până în momentul de față", a explicat liderul PNL, Ilie Bolojan.

Acesta a subliniat că orice viitor executiv trebuie să păstreze echilibrele bugetare și să mențină deficitul în limitele deja convenite la nivel european. „În condițiile în care partidele ar semna un astfel de pact național, sunt două ipoteze de lucru. Un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern. O altă posibilitate ar fi un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Am discutat cu liderii USR și UDMR, există un acord de principiu pe care să-l propunem președintelui României", a afirmat Ilie Bolojan.

Liderul liberal a precizat și condițiile de funcționare ale unui astfel de aranjament politic. „Aceste soluții înseamnă că ar exista un guvern cu asumare transparentă, cu o susținere explicită a unor grupuri parlamentare, care ar evita tensiunile politice pe care le avem în momentul de față. Un guvern care este format în actualele condiții nu poate fi un guvern care să aibă un viitor în România în perioada următoare. Vom comunica această poziție inclusiv domnului președinte", a adăugat Ilie Bolojan.