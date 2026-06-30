Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se redeschide complet traficului: anunțul MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o aenţionare de călătorie pentru Bulgaria, anunţând că marţi se redeschide circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, fiind finalizate lucrările de reparaţie.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi restabilit definitiv, pe ambele sensuri şi pentru toate tipurile de vehicule, începând de marţi, ora 10:00, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparaţie.