Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se redeschide complet traficului: anunțul MAE

Postat la: 30.06.2026 |

Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se redeschide complet traficului: anunțul MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o aenţionare de călătorie pentru Bulgaria, anunţând că marţi se redeschide circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, fiind finalizate lucrările de reparaţie.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi restabilit definitiv, pe ambele sensuri şi pentru toate tipurile de vehicule, începând de marţi, ora 10:00, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparaţie.

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Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse se redeschide complet traficului: anunțul MAE

Postat la: 30.06.2026 |

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Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o aenţionare de călătorie pentru Bulgaria, anunţând că marţi se redeschide circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, fiind finalizate lucrările de reparaţie.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi restabilit definitiv, pe ambele sensuri şi pentru toate tipurile de vehicule, începând de marţi, ora 10:00, ca urmare a finalizării lucrărilor de reparaţie.

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albeni
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