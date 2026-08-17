Un atac cibernetic fără precedent a furat datele a 19 milioane de polonezi

Un atac cibernetic de o amploare fără precedent a lovit Polonia, expunând informațiile medicale și personale ale aproape 19 milioane de cetățeni. Breșa masivă de securitate a vizat unul dintre cei mai mari furnizori de dosare medicale electronice din țară, generând o alertă majoră la nivelul autorităților. Premierul polonez Donald Tusk a reacționat rapid, precizând că primele date din anchetă arată că hackerii au acționat din rațiuni financiare și au încercat să obțină o răscumpărare uriașă, informează TVP World.

Compania MyDr, ținta unei operațiuni informatice extrem de complexe

Atacul informatic s-a produs miercuri și a vizat date gestionate de MyDr, unul dintre cei mai importanți furnizori polonezi de dosare medicale electronice. Informațiile compromise includ date despre rețete, medicamente și alte informații sensibile referitoare la pacienți.

Premierul Donald Tusk a declarat joi că investigația indică, în acest moment, o motivație financiară. Potrivit acestuia, există numeroase indicii că autorii atacului au încercat să obțină o răscumpărare de la companie, iar metodele utilizate au fost „foarte sofisticate". Serviciile poloneze de securitate urmăresc gruparea responsabilă, însă autoritățile susțin că, deocamdată, nu există dovezi privind implicarea unui actor străin. Vulnerabilitatea exploatată de atacatori a fost între timp identificată și remediată.

Reacția fermă a Guvernului de la Varșovia: fără negocieri cu infractorii cibernetici

Ministrul pentru Afaceri Digitale, Krzysztof Gawkowski, a transmis că autoritățile nu intenționează să negocieze cu atacatorii. Întrebat dacă hackerii au formulat efectiv o cerere de răscumpărare, ministrul a precizat că deține informațiile respective, dar că acestea sunt clasificate. Serviciul polonez de informații interne ABW a contactat deja persoane publice importante ale căror date se numără printre cele afectate, în încercarea de a limita eventuale tentative de șantaj. Autoritățile precizează însă că informațiile furate nu au apărut până acum în spațiul public și nici nu ar fi fost scoase la vânzare. Sunt luate măsuri pentru a împiedica valorificarea lor pe internet, deși oficialii admit că nu pot garanta că datele nu vor fi publicate ulterior.

Ce informații confidențiale au fost expuse în urma breșei de securitate

Procuratura Districtuală din Varșovia a anunțat că breșa de securitate a expus o cantitate importantă de informații personale. Printre acestea se numără numele pacienților, numerele PESEL - codurile personale de identificare utilizate în Polonia, numerele de telefon și adresele de e-mail. Mult mai sensibilă este compromiterea informațiilor medicale, hackerii obținând inclusiv note de la consultații și date despre prescripțiile medicale. Autoritățile lucrează acum la o soluție prin care cetățenii să poată verifica pe portalul guvernamental Bezpieczne Dane („Date sigure") dacă informațiile lor se numără printre cele compromise.

Măsuri de urgență: Varșovia își întărește scutul de apărare cibernetică

În urma atacului, Varșovia pregătește și consolidarea capacității de apărare informatică. Gawkowski a anunțat că Forțele de Apărare a Spațiului Cibernetic, structură specializată a armatei poloneze, vor primi finanțare suplimentară. Ministrul susține că Polonia este țara din Uniunea Europeană cea mai vizată de atacuri cibernetice. El le-a recomandat cetățenilor să își blocheze preventiv numărul PESEL, măsură care poate reduce riscul furtului de identitate și al fraudelor financiare în cazul utilizării datelor compromise.