Din nou alertă la Costinești: obiect suspect găsit pe plajă, lângă postul salvamarilor

O nouă alertă a fost declanșată pe litoral, la Costinești, după ce un obiect suspect, despre care există posibilitatea să fie o bucată dintr-o dronă, a fost descoperit pe plajă. Polițiștii au ajuns la fața locului și au delimitat zona, iar specialiștii urmează să stabilească despre ce este vorba. Obiectul a fost observat în cursul dimineții, în apropierea postului de salvamar din Costinești.

Salvamarii au sunat la 112

Cei care au remarcat obiectul suspect au fost salvamarii. Aceștia au alertat imediat autoritățile printr-un apel la 112.

Polițiștii s-au deplasat în zonă și au instituit un perimetru de siguranță pentru ca nimeni să nu se apropie de obiect până când acesta va putea fi examinat. Urmează ca specialiștii să efectueze verificările necesare și să determine natura obiectului și dacă acesta reprezintă sau nu un pericol.

O dronă fusese descoperită cu doar o zi înainte

Noua intervenție a autorităților vine la numai o zi după o altă descoperire făcută tot la Costinești. Joi dimineață, o dronă a fost observată în apa Mării Negre, foarte aproape de dig. Specialiștii chemați atunci la fața locului au făcut cercetări și au stabilit că era vorba despre o dronă aeriană. În urma verificărilor, s-a constatat că aparatul nu conținea material explozibil.