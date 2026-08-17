Decizia privind cerealele ucrainene care ajung în România genereză un mare val de proteste
Postat la: 14.08.2026 |
Fermierii români sunt nemulțumiți de importurile și tranzitul masiv de cereale ieftine din Ucraina, acuzând concurența neloială care prăbușește prețurile pe piața locală. O situație similară se regăsește și în Republica Moldova sau în Polonia, fermierii locali fiind nemulțumiți de decizia Guvernului de la Chișinău de a acorda o reducere de 50% a tarifelor la transportul de cereale ucrainene pe calea ferată către România.
Fermierii din Republica Moldova sunt total nemulțumiți de decizia Guvernului
Agricultorii moldoveni au criticat decizia Guvernului de a acorda o reducere de 50% a tarifelor la transportul de cereale ucrainene pe calea ferată către România, în detrimentul producătorilor interni, se afirmă într-un comunicat al asociației "Forţa Fermierilor", care a cerut o întâlnire urgentă cu premierul Vasile Tofan.
"Am aflat din postarea premierului ucrainean despre reducerea de 50% la tranzitul de mărfuri ucrainene pe calea ferată. Există un risc imens de prăbușire a prețurilor interne la cereale și culturi oleaginoase. Solicităm o întâlnire urgentă cu premierul, iar în cazul ignorării ne rezervăm dreptul de a lua toate măsurile legale pentru a ne proteja" - se afirmă în comunicatul organizaţiei publicat pe Facebook.
În document se menţionează că autoritățile nu au reușit să explice cum ar putea influenţa acest tranzit exporturile moldovenești. Fermierii se tem că aprovizionarea locală va fi afectată din cauza lipsei de capacitate de transport. "Decizia privind tranzitul a fost luată fără consultare cu producătorii agricoli locali. Se creează impresia că nu mai existăm, chiar dacă producem bunuri, susținem locuri de muncă în sate și plătim impozite în Republica Moldova" - se subliniază în comunicat. Anterior, premierul ucrainean Serhi Koreţkii a anunțat că a convenit cu Guvernul moldovean asupra unei reduceri de 50% a tarifelor la transportul feroviar de tranzit al mărfurilor ucrainene până la sfârșitul acestui an.
Ministrul ucrainean de externe interimar, Andrii Sibiha, a anunţat că Kievul poartă consultări cu țările europene cu privire la tranzitul produselor sale agricole pe teritoriul lor și la utilizarea infrastructurii portuare a acestora pentru a compensa perioada de inactivitate a porturilor de la Marea Neagră, prin care se deplasa cea mai mare parte a exporturilor de cereale ucrainene.
Fermierii din Polonia sunt revoltați: Cerealele rămân pe piața locală
Fermierii din Polonia consideră că cerealele ucrainene ieftine destinate tranzitului rămân de fapt pe piața locală, informează publicația europeană "Politico". "Documentele sunt trimise Lituaniei, Cehiei sau Slovaciei, dar cerealele rămân în Polonia" - scrie publicația, citându-l pe șeful Camerei de Agricultură din Lublin, Gustaw Jędrejek.
Potrivit publicației, Polonia poartă negocieri cu Ucraina pentru a facilita tranzitul cerealelor prin teritoriul polonez. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Maciej Wiewiór, a declarat că discuțiile se vor concentra exclusiv pe "transportul nestingherit al cerealelor ucrainene către țări terțe", dar autoritățile țării continuă să coopereze cu Kievul, facilitând tranzitul.
Menţionăm că decizia UE din 2022 de a elimina taxele vamale și cotele la importurile agricole din Ucraina a cauzat daune grave țărilor est-europene. Din cauza standardelor de producție diferite și a dimensiunilor terenurilor agricole, produsele ucrainene mai ieftine elimină produsele fermierilor europeni de pe piețele lor tradiționale.
În toamna anului 2023, țările est-europene au fost nevoite să impună o interdicție asupra importurilor de produse agricole din Ucraina, după ce Comisia Europeană a refuzat să extindă embargoul, care a expirat pe 15 septembrie, asupra a patru tipuri de culturi de cereale și semințe oleaginoase - grâu, porumb, rapiță și semințe de floarea-soarelui - către Bulgaria, Ungaria, Polonia, România și Slovacia.
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