Polițistă din Ilfov, "vedetă" pe site-uri de videochat: Tânăra a fost "dezbrăcată" de uniformă și riscă să fie dată afară din Poliție
Postat la: 16.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
După ce anumite informații au apărut în spațiul public, Inspectoratul Județean de Poliție (IPJ) Ilfov a transmis că femeia ajunsese în atenția corpului de control intern încă din septembrie, anul trecut. Polițista, o tânără de 32 de ani, a fost angajată în ianuarie 2025 la IPJ Ilfov pe un post în cadrul Serviciului Cazier Judiciar.
Surse judiciare spun că, inițial, aceasta a primit avizul Direcției Generale de Protecție Internă, care îi permitea accesul la informații clasificate, însă, ulterior, după verificări amănunțite, au aparut suspiciuni cu privire la faptul că aceasta ar fi protagoniște pe site-uri de videochat și s-au descoperit și sume virate de persoane din străinătate, care ar fi fost plata pentru activitățile prestate.
Astfel că, în urma acestor aspecte, avizul i-a fost retras de către DGPI. Tânăra a fost suspendată din funcție și riscă să fie dată afară din poliție În septembrie anul trecut a început și o cercetare disciplinară, ea fiind suspendată din funcție, asa cum prevăd procedurile în cazul unor verificări interne.
Potrivit informațiilor transmise de IPJ Ilfov, ancheta s-ar fi încheiat, însă până acum nu a fost luată nicio decizie. Dacă vor exista probe care vor confirma suspiciunile, polițista riscă sancțiuni severe, inclusiv pierderea locului de muncă, mai ales că a afectat direct imaginea Poliției Române.
