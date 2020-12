Politia din Bruxelles a oprit o petrecere sexuala cu 25 de persoane. Printre acestia era si un europarlamentar

Politistii au oprit vineri seara o petrecere sexuala cu 25 de participanti in centrul orasului Bruxelles, la care participau mai multi diplomati dar si un membru al Parlamentului European. Acesta din urma ar fi incercat sa fuga dupa descinderea politiei.

Petrecerea a avut loc la subsolul unui bar din Rue des Pierres, in centrul Bruxelles-ului, a confirmat parchetul pentru publicatia Het Nieuwsblad. Cei 25 de participanti, dintre care majoritatea erau barbati, au fost toti amendati deoarece incalcau masurile coronavirusului, a declarat o sursa pentru presa belgiana. Mai multi diplomati si un membru al Parlamentului European ar fi fost prezenti. Europarlamentarul ar fi incercat sa fuga, dar a fost prins si interogat de politie, relateaza La Derniere Heure. In plus, ofiterii au gasit si droguri la fata locului.