Politist amenintat cu moartea si cu masina incendiata de un barbat caruia i-a intocmit dosar penal

Sindicatul Europol reclama lipsa unor masuri de protectie, in cazul unui politist din Botosani care a fost amenintat cu moartea de un barbat caruia i-a intocmit dosar penal. Masina lui a fost incendiata a doua zi.

"Masina unui politist incendiata. Acestea sunt consecintele pe care le suporta politistii care isi fac treaba. Este realitatea dureroasa din judetul Botosani, unde in data de 3 decembrie, colegul nostru din cadrul Politiei Orasului Darabani a fost amenintat cu moartea pentru ca a 'indraznit' sa-i intocmeasca un dosar penal unui barbat pe care l-a prins conducand un autoturism sub influenta alcoolului.

In urmatoarea seara, in timp ce se afla in locuinta alaturi de familie, colegul nostru a fost alarmat de strigatele vecinilor, iar cand a iesit si-a vazut autoturismul in flacari. Desi pompierii au stabilit ca incendiul a fost provocat de o mana criminala, iar o astfel de fapta nu poate fi incadrata altfel decat ca ultraj, conducerea IPJ Botosani nu a dispus masuri de protectie pentru politist si familia acestuia, cercetarile efectuandu-se doar pentru banala infractiune de distrugere fata de autori necunoscuti.

Vom interveni punctual pentru a ne asigura ca politistul va fi despagubit pentru aceste daune si pentru schimbarea incadrarii juridice a faptei, din 'distrugere' in 'ultraj', in conditiile in care avem suficiente elemente de cauzalitate care sa asocieze incendierea cu calitatea de politist", a transmis Sindicatul Europol pe pagina de facebook a organizatiei.