Premierul britanic Keir Starmer a demisionat: instabilitate fără precedent în istoria modernă a țării

Premierul britanic Keir Starmer a demisionat, scrie presa britanică. El a spus că a discutat deja cu regele. Starmer este al şaptelea premier în zece ani - o instabilitate fără precedent în istoria modernă a regatului. Starmer afirmă că acceptă „cu demnitate" faptul că nu este persoana cea mai potrivită pentru a conduce Partidul Laburist în următoarele alegeri. Starmer afirmă că acceptă cu demnitate decizia de a pleca.

„Întrebarea pe care și-o pune acum partidul meu este dacă sunt eu cel mai potrivit să ne conduc la următoarele alegeri generale. Am auzit răspunsul grupului parlamentar al partidului meu la această întrebare și accept acest răspuns cu demnitate. Fiecare decizie pe care am luat-o a avut ca scop punerea pe primul plan a țării pe care o iubesc. De aceea voi demisiona din funcția de lider al Partidului Laburist. Am discutat cu Majestatea Sa Regele în această dimineață pentru a-l informa cu privire la decizia mea", a spus Starmer.

Keir Starmer spune că va face tot ce îi stă în putință pentru a asigura o predare ordonată a puterii și îi va oferi succesorului său sprijinul deplin. Ei știu, continuă el, că moștenesc o Britanie mai puternică și mai dreaptă decât acum doi ani. Starmer le-a mulțumit apoi prietenilor și colegilor săi care i-au fost alături timp de șase ani, precum și personalului Nr. 10 și "serviciului public extraordinar".

Andy Burnham, primarul popular al Greater Manchester şi un mare favorit la succesiunea lui Keir Starmer, urmează să fie învestit luni în mod oficial deputat la Westminster, o etapă importantă în preluarea conducerii Partidului Laburist, iar apoi a Guvernului. După ce şi-a construit o bază de putere în cadrul Partidului Laburist în calitate de primar în Manchester, nordul Angliei, el a respins cu uşurinţă ameninţarea reprezentată de partidul populist de dreapta al lui Nigel Farage, câştigând, vineri, alegerile pentru un loc vacant în Parlament.

Burnham nu l-a provocat imediat în mod oficial pe Starmer, dar a profitat de discursul său de victorie pentru a promite o nouă direcţie pentru ţară. Aliaţii săi l-au îndemnat pe Starmer să accepte să demisioneze şi să predea puterea în mod voluntar. Fostul ministru al Sănătăţii Wes Streeting a declarat, de asemenea, că este dispus să-l provoace pe Starmer.

Ziarul The Times a relatat, sâmbătă, că Burnham l-ar demite pe ministrul Finanţelor, Rachel Reeves, dacă ar deveni prim-ministru, după ce consilierii săi au concluzionat că aceasta nu reprezintă o schimbare suficientă de direcţie. Reuters nu a putut verifica imediat această informaţie.