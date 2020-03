Preturile petrolului au inregistrat cea mai mare scadere saptamanala de la criza financiara din 2008

Preturile petrolului au incheiat tranzactiile de vineri in crestere, dar un razboi al preturilor dintre Arabia Saudita si Rusia si extinderea la nivel mondial a pandemiei de Covid-19 au facut ca preturile sa inregistreze pe ansamblul saptamanii cel mai accentuat declin de la criza financiara din 2008.

Piata a "reactionat corect la asteptarile ca noul coronavirus sa reduca cererea de petrol cu 2-3 milioane de barili pe zi, cel putin timp de cateva saptamani, si ca Rusia si Arabia Saudita sa creasca productia cu cel putin 2 milioane de barili pe zi", a declarat Michael Lynch, presedintele Strategic Energy & Economic Research.

"Acest lucru va crea stocuri imense, de 100-150 de milioane de barili pe luna", a spus Lynch, citat de MarketWatch. Dar chiar aceasta scaderea accentuata a pretului "pare probabil sa ii incurajeze pe rusi sa ofere sauditilor un acord care sa conduca la scaderea de scurta durata, dar puternica a productiei", a adaugat acesta.

Pretul petrolului West Texas Intermediate cu livrare in aprilie a crescut la New York Mercantile Exchange cu 0,7%, la 31,73 dolari pe baril, in timp ce pretul petrolului Brent cu livrare in luna mai a avansat cu 1,9%, la 33,85 de dolari pe baril, la ICE Futures Europe. Pe ansamblul saptamanii, petrolul WTI a scazut cu 23%, iar petrolul Brent cu 25%. Ambele reprezentand cele mai mari scaderi procentuale, pentru contractele pe termen de o luna, din decembrie 2008, potrivit Dow Jones Market Data.