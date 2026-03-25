Prin Strâmtoarea Hormuz trec doar navele non-inamice care platesc 2 milioane de dolari platibili în yuani

Strâmtoarea Hormuz nu mai este nici închisă, dar nici deschisă. Este ceva ce lumea nu a mai văzut până acum: un coridor autorizat, administrat de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice, la un preț de 2 milioane de dolari pe navă, plătibil în yuani.

Trei nave au tranzitat în ultimele 24 de ore. Trei. Dintr-o medie de 60 pe zi înainte de război. Debit total: 310.000 de tone deadweight. Trei procente din normal. Patru sute de nave așteaptă în afara strâmtorii chiar acum. O sută cincizeci de petroliere. O sută douăzeci de vrachiere. Alte o sută treizeci. Așteaptă permisiunea Marinei IRGC pentru a intra într-un canal de 5 mile marine dintre insulele Larak și Qeshm, în apele teritoriale iraniene.

Iată cum funcționează poarta. Operatorul unei nave contactează intermediari aprobați cu conexiuni IRGC, trimițând documentația completă: numărul IMO, lanțul de proprietate, manifestul încărcăturii, destinația, lista echipajului. Intermediarii transmit pachetul către Comandamentul Provincial Hormozgan al Marinei IRGC pentru verificarea sancțiunilor, verificări ale alinierii încărcăturii care prioritizează petrolul față de toate celelalte mărfuri și verificare geopolitică. Taxa este de aproximativ 2 milioane de dolari per petrolier. Pentru o navă-cisternă VLCC care transportă 2 milioane de barili, aceasta este 1 dolar pe baril. Moneda preferată: yuan. Dacă nava trece, IRGC emite un cod de autorizare și instrucțiuni de rută. La apropiere, semnal radio VHF, verificare AIS, escortă cu barca de patrulare. O navă pe rând. Prin cel mai îngust canal al celei mai importante căi navigabile de pe Pământ.

Țițeiul iranian încă circulă. Aproximativ 1,1 până la 1,5 milioane de barili pe zi, în mare parte către China, aproape la niveluri de dinainte de război. Petrolul iranian tranzitează strâmtoarea pe care o controlează. Blocada se aplică tuturor celorlalți. Iranul este simultan paznicul porții și principalul beneficiar. Taxa finanțează IRGC. IRGC întreține poarta. Poarta generează taxa. Cercul este autosustenabil.

Acum uitați-vă la ce NU tranzitează. Îngrășămintele. Națiunile din Golf furnizează 49% din ureea exportată la nivel mondial. Amoniacul necesită gazul natural asupra căruia Qatar a declarat Forță Majoră și pe care atacurile iraniene l-au întrerupt la South Pars. Practic, zero nave de transport îngrășăminte nu au primit aprobarea de a trece prin coridorul autorizat. IRGC acordă prioritate petrolului, deoarece petrolul generează venituri. Îngrășămintele nu. Moleculele care hrănesc patru miliarde de oameni sunt prinse în spatele unei porți care se deschide doar pentru moleculele care finanțează paznicul.

Preferința pentru yuan este schimbarea structurală care va dura mai mult decât războiul. Fiecare petrolier care plătește în yuani în loc de dolari stabilește un precedent. Fiecare precedent slăbește arhitectura petrodolarilor care a guvernat comerțul cu energie din 1974. Garda Revoluției Islamice a Iranului nu doar blochează o strâmtoare. Construiește o cale ferată alternativă de plată sub foc real. Taxa de 2 milioane de dolari în yuani nu este o taxă. Este o dovadă de concept pentru un sistem de decontare energetică post-dolar, testat la stres în cele mai extreme condiții imaginabile: un război pe trei fronturi cu cea mai mare armată din lume.

Băncile centrale ale lumii sunt prinse în aceeași strâmtoare: Fed nu poate reduce dobânzile, BCE majorează dobânzile, BOJ înăsprește politica monetară. Șase țări raționalizează combustibilul. Randamentul obligațiunii japoneze pe 10 ani a atins cel mai înalt nivel din ultimii 27 de ani. Slovenia are coduri QR la pompă. Coreea de Sud interzice vehiculele guvernamentale o zi pe săptămână. Și în spatele tuturor acestora, 400 de nave așteaptă în afara unui canal de 5 mile marine un cod de autorizare de la Marina IRGC, plătibil într-o monedă diferită de dolar.

Douăzeci la sută din rezerva mondială de petrol. Controlată printr-un apel radio VHF și un transfer de yuani. Strâmtoarea nu s-a închis. Și-a schimbat proprietarul.