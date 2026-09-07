Hidroelectrica scumpește energia pentru consumatorii casnici: Se ajunge la 0,515 lei pe kilowatt-oră față de 0,45 de lei cât este acum

Hidroelectrica, cel mai mare producător și furnizor de pe piață, crește prețul cu 13 la sută din cauza problemelor provocate de secetă și de alte scumpiri din piață.

Compania a trimis deja clienților oferte cu tarife mai mari: 0,515 lei pe kilowatt-oră, față de 0,45 de lei cât este acum, la care se adaugă costurile din rețea și taxele. Noul preț este pentru clienții noi și pentru contractele care vor fi prelungite. Majorarea este explicată de faptul că seceta a afectat serios producția hidrocentralelor, dar și de scumpirile de pe piața internațională. Producția la Porțile de Fier s-a redus din cauza debitului foarte scăzut al Dunării. În plus, odată cu apropierea sezonului rece, se reduce și producția fotovoltaică, ceea ce limitează accesul la energie cumpărată din piață la prețuri mai mici.

Analiștii se așteaptă ca și ceilalți furnizori să urmeze exemplul Hidroelectrica și să urce prețurile. Dacă furnizorul care oferă cel mai bun preț crește prețul, asta înseamnă că și ceilalți vor crește prețul. Este un semnal către piață că urmează scumpirile, deci înseamnă că sunt creșteri și cheltuieli pe care compania care oferea cel mai avantajos preț nu le mai poate ține în frâu. În facturi, consumatorii ar urma să simtă o scumpire ce poate ajunge până la 7%. Hidroelectrica administrează 188 de hidrocentrale și parcul eolian Crucea Nord. 1,2 milioane de clienți primesc electricitate de la compania de stat.