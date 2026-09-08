România e pa! Renault mută producția noului model Dacia în Slovenia: Se schimbă total strategia și vor să dea o lovitură în Europa
Postat la: 08.09.2026 |
Marca low-cost Dacia, parte a grupului Renault, încearcă să câștige mai mult teren pe piața mașinilor electrice cu o nouă versiune, mai mare, a popularului model Spring. De această dată însă, automobilul va fi produs în Europa, în Slovenia, nu importat din China.
"Fabricat în Europa, Noul Spring întruchipează energia pozitivă a reînnoirii și marchează începutul unei noi ere, după Spring, cu care împărtășește mult mai mult decât un simplu nume: același ADN, cel al unei mașini mici, fiabile și practice, 100% electrice, care continuă să deschidă calea pentru vehiculele electrice accesibile tuturor.", arată cei de la Dacia.
Dacia a vândut 210.000 de modele electrice Spring din 2021, însă nu a reușit să profite pe deplin de recenta creștere a pieței mașinilor electrice din Franța, cea mai importantă piață a sa, scrie Reuters.
Programul francez de subvenții destinat cumpărătorilor cu venituri reduse exclude vehiculele electrice fabricate în China, categorie din care face parte actualul Spring.
„Ceea ce am observat din aprilie este o creștere semnificativă a ponderii vehiculelor electrice în toate segmentele", a declarat pentru Reuters Frank Marotte, vicepreședinte Dacia pentru vânzări și operațiuni. „Există în mod clar o cerere mult mai mare (...) iar acest lucru ne limitează, deoarece avem un singur model electric".
Spre deosebire de actualul model, noul Spring va fi eligibil pentru subvențiile acordate vehiculelor fabricate în Europa și nu va mai fi afectat de taxele vamale impuse de Uniunea Europeană mașinilor electrice produse în China.
Acest avantaj ar trebui să ajute Dacia să mențină prețurile competitive, în condițiile în care producătorii chinezi își intensifică prezența pe piața europeană a vehiculelor electrice.
Noul Spring va fi construit la uzina Renault din Novo Mesto, Slovenia, pe aceeași platformă cu Renault Twingo și cu un model înrudit al Nissan.
Mașina va fi cu 18 centimetri mai lungă decât actuala generație și va avea un design mai robust, prin care Dacia încearcă să atragă o categorie mai largă de clienți.
Vânzările Dacia au scăzut în Franța în lunile iulie și august, perioadă în care vehiculele electrice au ajuns la ponderi record de 35%, respectiv 38% din înmatriculările de mașini noi, susținute de creșterea prețurilor la carburanți asociată războiului din Iran.
În primele opt luni ale anului, Spring s-a clasat abia pe locul 55 în topul celor mai bine vândute vehicule din Franța, fiind depășit de modele precum Tesla Model Y, Renault 5 și Twingo.
Dacia, care și-a consolidat poziția pe piața europeană mizând în principal pe mașini accesibile cu motoare cu combustie, începe acum să își extindă oferta de modele hibride și electrice. Compania intenționează să aibă patru modele electrice în gamă până în 2030, începând cu noul Spring, care va avea un preț de pornire de 17.900 de euro.
În linie cu filosofia Dacia de a păstra oferta cât mai simplă, noul Spring va fi disponibil în doar patru culori și două niveluri de echipare. Primele livrări sunt programate pentru începutul anului 2027.
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