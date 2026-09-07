Rusia desfăşoară temutele rechete Oreshinik în Belarus. La Kiev e panică generală
Postat la: 07.09.2026 |
Brigada 101 Rachete a Rusiei, echipată cu sistemul de rachete balistice cu rază intermediară de acțiune Oreshnik, este desfășurată în Belarus, a declarat șeful serviciilor secrete militare ucrainene, Oleh Ivashchenko, într-un interviu publicat pe 7 septembrie.
Interviul vine la mai bine de jumătate de an după ce președintele Volodimir Zelenski a declarat că Belarus găzduiește deja „integral sau parțial" sistemul de rachete Oreshnik al Rusiei, raportând că Rusia a finalizat deja „lucrările pregătitoare, tehnice". Zelenski a descris mișcarea ca un risc major de escaladare.
Oreshnik este o rachetă despre care se crede că este o versiune modificată a rachetei sol-sol Rubezh. Viteza sa mare o face extrem de dificil de interceptat și reprezintă o provocare semnificativă pentru apărarea aeriană ucraineană. Este concepută să transporte focoase nucleare, dar rachetele Oreshnik lansate anterior asupra Ucrainei nu transportau focoase nucleare.
Președintele rus Vladimir Putin susține că este de neoprit, o afirmație contestată de experții militari.
Pagubele provocate de cele trei atacuri cunoscute în care Rusia a desfășurat sistemul de rachete Oreshnik au fost minime. Rusia a folosit pentru prima dată o rachetă Oreshnik împotriva Ucrainei în noiembrie 2024, atacând orașul Dnipro. A doua oară când Rusia a desfășurat racheta Oreshnik a fost în atacul său la scară largă asupra vestului Ucrainei, inclusiv asupra orașului Lviv. Cel mai recent, Rusia a lansat un atac care a implicat o rachetă Oreshnik în luna mai asupra orașului Bila Țerkva, situat la aproximativ 80 de kilometri sud de Kiev.
Într-o declarație acordată agenției de știri ucrainene Ukrinform, Ivașcenko a mai spus că Kievul este îngrijorat de faptul că Belarus acordă Moscovei permisiunea de a desfășura repetoare de semnal radio pe teritoriul său, care ajută la ajustarea atacurilor cu drone rusești Shahed asupra infrastructurii civile și critice din Ucraina.
„Și dacă Belarus nu a acordat o astfel de permisiune, acest lucru indică faptul că Minsk nu mai controlează activitățile Rusiei pe propriul teritoriu", a spus Ivașcenko, citat de Ukrinform.
Ivașcenko a adăugat în interviu că, deși Rusia încearcă să utilizeze teritoriul Belarusului și resursele sale militare pentru eforturile sale de război împotriva Ucrainei, Kievul nu vede în prezent semne că Minsk se pregătește să intre în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. El a evaluat că amenințarea din partea Belarusului, la nord de Ucraina, este scăzută.
Belarus, condusă de dictatorul Alexandr Lukașenko din 1994, se numără printre cei mai apropiați aliați ai Moscovei și a oferit sprijin politic și militar Rusiei de la începutul invaziei sale la scară largă în Ucraina.
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