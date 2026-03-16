Pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Deocamdata sunt "invizibili" de facto în războiul din Iran
Postat la: 16.03.2026 | Scris de: ZIUA NEWS
În era dronelor cu termoviziune și a senzorilor infraroșu de înaltă precizie, a fi invizibil ochiului uman nu mai este suficient pe câmpul de luptă modern. Corpul Pușcașilor Marini ai SUA (USMC) a lansat oficial o „vânătoare" de tehnologie pentru un echipament revoluționar: Multispectral Camouflage Overgarment (MCO), o mantie concepută să îi facă pe soldați nedetectabili pentru senzorii termici, informează Business Insider.
MCO nu este doar o simplă pelerină de camuflaj. Este un sistem avansat de „gestionare a semnăturii" individuale, menit să protejeze infanteristul împotriva unei game largi de tehnologii de supraveghere. Conform cerințelor oficiale emise de Marine Corps Systems Command, această mantie trebuie să blocheze detectarea în mai multe spectre:
- Vizual (VIS): Camuflaj clasic pentru ochiul liber.
- Infraroșu apropiat (NIR) și cu undă scurtă (SWIR): Protecție împotriva dispozitivelor Night Vision.
- Infraroșu cu undă medie (MWIR) și lungă (LWIR): Esențial pentru blocarea semnăturii termice (căldura emanată de corp).
Specificații tehnice: performanță sub presiune
Pușcașii Marini nu caută doar un prototip de laborator, ci un echipament robust, gata de luptă. Iată criteriile stricte pe care producătorii trebuie să le îndeplinească până la termenul limită din 22 aprilie 2026:
- Greutate redusă: Mantia nu trebuie să depășească 1,58 kg (3,5 lbs), obiectivul ideal fiind sub 0,9 kg (2 lbs).
- Viteză de reacție: Soldatul trebuie să poată îmbrăca sau scoate mantia (peste uniformă și echipamentul complet) în maximum 15 secunde.
- Durabilitate: Echipamentul trebuie să reziste între 90 de zile și un an de utilizare intensă și să suporte până la 50 de spălări fără a-și pierde proprietățile de camuflaj.
- Acoperire totală: Designul este unul de tip „draped" (generos dimensionat), pentru a acoperi nu doar corpul, ci și rucsacul și armamentul individual.
De ce este vitală „mantia de invizibilitate" în conflictele actuale?
Lecțiile învățate din conflictele recente (precum cel din Ucraina) au demonstrat că senzorii termici montați pe drone comerciale și militare au eliminat conceptul de „adăpost" tradițional. Un soldat ascuns în vegetație rămâne o pată strălucitoare de căldură pe ecranul unui operator de dronă.
Obiective strategice de distanță
USMC a stabilit praguri de performanță clare pentru MCO:
- Senzori tereștri (MWIR): Mantia trebuie să mascheze semnătura termică la o distanță minimă de 2.000 de metri (ideal 600m pentru eficiență maximă).
- Senzori aerieni (MWIR): Camuflajul trebuie să fie eficient de la o distanță de cel puțin 5.000 de metri (peste 3 mile).
- Calendarul implementării: 61.000 de mantii până în 2030
Planul Pușcașilor Marini este ambițios și subliniază urgența modernizării:
- 2027: Primele 13.000 de unități livrate pentru unitățile de elită.
- 2030: Un total de 61.000 de mantii în dotare, devenind soluția standard pentru toți Pușcașii Marini aflați în antrenament sau desfășurați în teatre de operațiuni.
Este important de notat că acest echipament nu este destinat purtării zilnice în garnizoană, ci este strict o unealtă tactică pentru a asigura supraviețuirea în câmpul tactic. În timp ce aliații precum Marina Regală Britanică utilizează deja soluții similare (cum este mantia Barracuda de la Saab), SUA accelerează procesul pentru a obține un avantaj tehnologic decisiv. MCO transformă radical modul în care infanteria va opera: de la „a fi greu de văzut" la „a fi imposibil de detectat".
