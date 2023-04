Raport OCDE: Inteligența artificială a depășit deja rezultatele majorității adulților la testele de evaluare a competențelor-cheie

Competențele inteligenței artificiale (IA) le-ar depăși pe cele ale majorității adulților în teste-cheie de evaluare a nivelului de alfabetizare și a capacității de a opera cu numere, iar aceste competențe cresc continuu și foarte rapid, avertizează un nou raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Analiza, bazată pe opiniile unor experți în domeniul informaticii și în lucrul cu IA, pune încă din titlu întrebarea: "Pierde educația cursa cu tehnologia?" Și avertizează asupra nevoii de adaptare a sistemelor de educație, în condițiile în care, în prezent, este foarte redusă capacitatea țărilor de a forma o forță de muncă aptă să depășească inteligența artificială, în ceea ce privește alfabetizarea și operarea cu numere.

Cercetarea OCDE vine în continuarea uneia mai vechi și urmărește evoluția capacităților IA din 2016 până la mijlocul anului 2022, adică nu ia în calcul instrumente precum ChatGPT, platformă lansată în ultima parte a anului trecut și care au deschis accesul publicului la IA și au dus la o explozie a interesului pentru utilizarea acestui tip e instrumente la scară largă. Chiar și așa, raportul constată că, în doar câțiva ani, capacitățile IA au evoluat substanțial, cu efecte majore asupra condițiilor de muncă și viață.

În raport, experți în IT evaluează capacitatea instrumentelor de inteligență artificială de a răspunde întrebărilor incluse în testele de alfabetizare și capacitate de operare cu numere, incluse într-un set-cheie de teste ce evaluează competențele adulților în acest domeniu - PIAAC (Programme for International Assessment of Adult Competencies), program derulat de OCDE.

Ce cred experții? Că inteligența artificială nu doar că ar avea rezultate bune la ambele tipuri de teste, ci și că aceste rezultate le-ar depăși pe cele înregistrate de foarte mulți oameni, iar în 2026 ar putea răspunde 100% corect la ambele evaluări, de alfabetizare și de capacitate de a opera cu numere.

loading...