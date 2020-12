Raport pentru premier vizand nereguli grave la sectiile ATI din spitale, peste 300 de spitale nu au autorizatie la incendiu

Peste 300 de cladiri de spital din Romania nu au autorizatie de securitate la incendiu. La nivel national, functioneaza aproape 600 de spitale de stat si private, in cadrul a 1.392 de imobile.

Dupa incendiul de la sectia ATI a Spitalului Judetean Neamt, inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si Bucuresti-Ilfov, DSP-urile si inspectorii ISCIR au controlat toate cele 1.392 de cladiri de spital si au descoperit ca doar 310 detin autorizatia de securitate la incendiu, iar 52 sunt autorizate partial, se arata in concluziile raportului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, ajunse in posesia Europa FM.

IGSU sustine insa 728 dintre cladirile unitatilor sanitare nu necesita obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu. Inspectorii au amendat reprezentantii spitalelor, in principal managerii, cu aproape jumatate de miliard de lei. Conform sursei citate, principalele probleme descoperite in sectiile ATI din Romania sunt:

- Nefunctionarea sau inexistenta mentenantei instalatiilor de detectie, semnalizare si avertizare a incendiilor ori neasigurarea echiparii constructiilor cu astfel de sisteme de protectie la incendiu;

- Functionarea fara detinerea autorizatiei de securitate la incendiu;

- Lipsa hidrantilor sau nefunctionarea lor dar si lipsa stingatoarelor de incendiu;

- Neverificarea instalatiilor electrice cu personal atestat/autorizat, utilizarea instalalatiilor electrice cu defectiuni sau improvizatii ori suprasolicitarea acestora;

- Marcarea necorespunzatoare a cailor de evacuare sau lipsa instalatiilor de iluminat corespunzatoare, precum si neasigurarea conditiilor de evacuare in cazul producerii situatiilor de urgenta.

In Bucuresti si in judetul Ilfov, controalele sunt in curs.

In raportul IGSU ce va fi inaintat premierului interimar Nicolae Ciuca, se arata ca "principala problema a fondului construit existent este generata de exploatarea, chiar zeci de ani pentru unele categorii de constructii, fara interventii de reabilitare a instalatiilor utilitare existente sau lucrari de modificare care sa vizeze imbunatatirea tuturor cerintelor de calitate fata de momentul edificarii lor".