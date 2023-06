In aceste zile, la Strasbourg se pun bazele unor directive europene care sa reglementeze in viitor inteligenta artificială. Liderii organizatiilor de specialitate care se afla la aceasta reuniune insotiti de specialisti si-au explimat ideile cu privire la protectia umanitatii in fata AI.

Pe langa faptul ca Inteligenta Artificiala trebuie sa lucreze doar in slujba oamenilor si sa nu unelteasca impotriva lor, la reuniune s-a mentionat de mai multe ori ca AI trebuie "sa fie prietenoasa cu mediul" si, mai ales, sa lupte alaturi de oameni "impotriva incalzirii globale si sa gaseasca solutiile pentru a se iesi din criza climatică."

S-a mentionat ca, de pilda, intr-un viitor in care AI va depasi cu mult capacitatea de a intelege a oamenilor s-ar putea ca aceasta sa nu mai aiba nevoie de omenire pe care s-o treaca in regnul animal, sau al "animalelor de companie". Tot atunci, AI ar putea decide ca e spre binele masinariilor ca sa nu li se mai corodeze circuitele, asa ca sa caute solutii pentru reducerea drastica a oxigenului din atmosfera, dar si reducerea umezelii, si evaporarea masiva a apei de pe Terra si eliberarea acesteia in spatiul cosmic. Moment care ar conduce la extintia vietii biologice de pe Pamant, AI neavand nevoie de oxigen ca sa respire si sa traiasca.

Ei bine, dupa acest scenariu apocaliptic, la reuniunea amintita s-a decis cautarea unor solutii prin care oamenii sa poata sa controleze in permanenta masinariile inteligente. Numai ca acest scenariu pare a fi imposibil, intrucat se prognozeaza ca AI va depasii de mii de ori inteligenta organica umana, iar omenirea nu se va mai putea impotrivi inteligentei artificiale si nici o va mai putea controla pana in 2050.