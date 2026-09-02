Așa mamă, așa fiică: Tiphaine a Brigittei Macron își face publică noua relație cu un bărbat cu 20 de ani mai tânăr

Tiphaine Auzière, fiica "primei doamne" a Franței, Brigitte Macron, și-a prezentat public noul partener. Iar paralela cu povestea dintre Brigitte și Emmanuel Macron nu trece neobservată, relatează presa italiană.

O escapadă de 48 de ore la Amsterdam, un scurt videoclip postat pe rețelele sociale pentru a pune capăt bârfelor și a oficializa o relație ținută secretă până atunci: așa a decis Tiphaine Auzière, în vârstă de 42 de ani, să-și anunțe iubirea față de tânărul Antoine Lecomte, cu 20 de ani mai tânăr.

Nu ar fi fost nimic ieșit din comun, dacă nu ar fi fost faptul că mama lui Tiphaine este prima doamnă Brigitte Macron. Pe scurt, este imposibil de ignorat paralela aproape perfectă dintre fiică și mamă, care s-a căsătorit cu președintele francez deși era cu 24 de ani mai în vârstă decât el.

Cea care a făcut public raportul a fost chiar Tiphaine Ausière, care are o formare de avocat și este mama a doi copii, Elise și Aurele, în vârstă de 12 și 10 ani.

Săptămânalul Gala a explicat că cei doi s-ar fi întâlnit în timpul unei vacanțe la Le Touquet, un oraș din nordul Franței considerat aproape „feuda personală" a lui Emmanuel Macron și a soției sale Brigitte, care deține o casă acolo.

Conform informațiilor apărute în presa franceză, Antoine Lecomte ar fi un sportiv și ar avea propria sa afacere dedicată dezvoltării de componente pentru kitesurf. Tânărul de 22 de ani studiază, de asemenea, economia la Neoma Business School.

Tiphaine Ausière s-a născut în 1984 și este a treia fiică din căsătoria dintre Brigitte și André-Louis Auzière. Acesta, medic de profesie, a decedat în 2019.

În anii '90, mama ei lucra ca profesoară de franceză la un liceu din Amiens. Tocmai aici drumul ei s-a încrucișat cu cel al lui Emmanuel Macron, un elev al ei.

Între ei a început o relație, în ciuda faptului că Brigitte, în vârstă de 40 de ani, era căsătorită și avea deja trei copii, iar Macron era doar un adolescent de 16 ani.

Cei doi nu au ținut cont de diferența de vârstă și au rămas împreună până în 2007, anul în care s-au căsătorit.