Român arestat pentru jafuri ca in filme in Spania. Agentii de paza au fost incatusati si li s-a pus calusul in gura

Un tanar de 26 de ani din Tandarei a fost arestat la inceputul lunii decembrie 2020 de Curtea de Apel Bucuresti, in baza unui mandate european de arestare emis de autoritatile din Spania.

Tanarul din Tandarei este acuzat in Spania de implicarea intr-un grup infractional organizat care a comis doua jafuri la o firma de reciclare de unde au furat mai multe cantitati de cupru. Potrivit mandatului de arestare emis de autoritatile din Spania, primul jaf a avut loc in data de 3 aprilie 2015. Tanarul din Tandarei este acuzat ca el si alte opt persoane "au agresat si au lovit pe agentul de paza care descoperise o tentativa de furt".

"In acelasi timp, acestia l-au amenintat cu o foarfeca mare, i-au pus calus in gura si l-au incatusat si, in timp ce unii il bateau, altii s-au pus sa fure bucati de cablu din cupru din incinta societatii. Putin dupa aceea, inculpatii au mai adus un muncitor din intreprindere si l-au pus langa agentul de paza, muncitor pe care, de asemenea, l-au amenintat, l-au batut si l-au incatusat", se arata in mandatul de arestare.

Potrivit autoritatilor spaniole, gruparea de hoti le-a luat victimelor telefoanele mobile si, "in timp ce, cel putin 3 sau 4 dintre ei ii supravegheau, ceilalti au continuat sa taie cablu din cupru gros din incinta intreprinderii".

"Ulterior a ajuns in incinta intreprinderii si proprietarul acesteia care, de asemenea, a fost atacat de mai multi dintre agresori, I.M. lovind masina proprietarului cu o lopata iar ceilalti cu alte obiecte contondente, in incercarea de a-l scoate pe proprietar din masina cu care venise. Fetele inculpatilor erau acoperite iar unii dintre ei purtau cagule", arata procurorii spanioli, potrivit carora cinci zile mai tarziu, gruparea de hoti a dat o noua lovitura la aceeasi firma.

"S-a mai retinut ca la data de 8 aprilie 2015 persoana reclamata I.M., insotit de alte persoane, s-au deplasat in incinta companiei de recuperare a produselor voluminoase Santaolalla e Hijos SA si, dupa ce au intrat si au dezactivat alarma, s-au napustit asupra agentului de paza pe care l-au imobilizat cu propriile manusi, l-au lovit cu pumnii si picioarele in cap, cu intentia de a aduce atingere integritatii sale fizice intrucat acesta ii descoperise, dupa care i-au sustras telefonul mobil, 70 de euro in numerar, cheile de la masina si de la hale, in timp ce il amenintau prin gesturi ca o sa-i taie gatul", arata autoritatile spaniole.

Potrivit mandatului de arestare, dupa ce l-au mobilizat pe agentul de paza, hotii "au incarcat atat masina cu care venisera cat si masina societatii de securitate cu care paznicul venise, avand-o incarcata cu bobine de cablu din cupru si au plecat".

Romanul a fost arestat pentru 30 de zile, urmand sa fie predat autoritatilor spaniole.