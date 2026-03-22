România e țap ispășitor în scandalul cărnii de cal care a zguduit Europa! Cazul ia o turnură neașteptată: Cine era, de fapt, în spatele fraudei uriașe

Un scandal alimentar de proporții a zguduit Europa, după ce carne de cal a fost vândută drept carne de vită în mai multe țări. Deși inițial vina a fost aruncată asupra României, ancheta a scos la iveală un tablou mult mai complicat, în care rolul-cheie pare să fi fost jucat de o companie din Franța.

Totul a început în Marea Britanie și Irlanda, unde autoritățile au descoperit că produse etichetate ca fiind din carne de vită conțineau, de fapt, carne de cal, potrivit presei slovace. În scurt timp, cazuri similare au fost identificate în mai multe state europene, iar scandalul a escaladat rapid, ajungând pe agenda oficială a Uniunii Europene. Miniștrii agriculturii din statele membre s-au reunit de urgență la Bruxelles, iar Comisia Europeană a cerut controale stricte, inclusiv teste ADN, pentru a verifica autenticitatea produselor din carne.

În primele zile ale scandalului, suspiciunile s-au îndreptat rapid către România, una dintre țările implicate în lanțul de aprovizionare. Atât presa, cât și oficiali din alte state au sugerat că firmele românești ar fi responsabile pentru introducerea cărnii de cal în circuitul alimentar european. Românii au respins însă ferm acuzațiile. Premierul de la acea vreme, Victor Ponta, dar și reprezentanți ai industriei au susținut că toate regulile au fost respectate și că abatoarele sunt controlate strict.

Pe măsură ce investigațiile au avansat, au apărut informații care au schimbat radical perspectiva. Autoritățile franceze au descoperit că o companie din Franța știa că livrează carne de cal, deși aceasta era etichetată ca fiind carne de vită. Dezvăluirea a mutat centrul scandalului și a ridicat semne de întrebare cu privire la modul în care funcționează lanțurile alimentare din Europa. „Francezii vor să ne murdărească imaginea. Iar britanicii sunt și mai răi", a declarat un măcelar din București, revoltat de acuzațiile inițiale.

Dincolo de scandal, problema are și o dimensiune economică profundă. În România, unde salariul mediu era în jur de 350 de euro, mulți fermieri depind încă de cai pentru muncile agricole. Întreținerea unui cal poate ajunge la 100-150 de euro pe lună, o sumă uriașă raportată la venituri. În aceste condiții, vânzarea animalelor la abator devine adesea singura soluție. „Este o realitate a sărăciei. Oamenii nu își permit să întrețină animalele după ce nu le mai pot folosi", explică un expert în agricultură.

România exportă anual mii de tone de carne de cal și alte tipuri de carne mai puțin obișnuite în Europa. Există zeci de unități autorizate pentru sacrificarea acestor animale, iar producătorii susțin că lucrează doar pe bază de comandă și respectă toate normele sanitare. Problema reală, spun anchetatorii, apare mai târziu în lanțul de distribuție, unde etichetarea produselor poate fi falsificată.

Deși consumul de carne de cal nu este considerat periculos în sine, scandalul a fost amplificat de descoperirea unor urme de substanțe medicamentoase în anumite produse. Autoritățile au dat însă asigurări că riscurile pentru sănătate sunt reduse. Pentru unii români, însă, problema nu este doar economică, ci și morală. Există oameni care încearcă să salveze caii de la abator, cumpărându-i și folosindu-i în turism sau alte activități.

Povestea lor contrastează puternic cu realitatea dură a fermierilor care nu au alternative. Scandalul cărnii de cal a scos la iveală nu doar o fraudă alimentară, ci și vulnerabilitățile unui sistem complex, în care responsabilitatea se pierde între țări, companii și interese economice. Iar pentru România, cazul a fost și o lecție despre cât de ușor poate deveni țap ispășitor într-un joc mult mai mare.