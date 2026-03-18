Rusia câștigă 1.736 de dolari pe secundă de pe urma scumpirii petrolului, în contextul războiului din Iran

În timp ce războiul cu Iranul a adus pierderi uriașe pentru civili, a împins în sus prețurile la energie și a destabilizat regiunea, pentru Kremlin efectul imediat a fost exact invers: bani în plus, scrie G4Media, citând o analiză Financial Times. Jurnaliștii FT arată că Rusia încasează până la 150 de milioane de dolari în plus pe zi din veniturile bugetare generate de scumpirea petrolului după izbucnirea conflictului.

Tradus în ritmul rece al unui cronometru, asta înseamnă că Rusia lui Vladimir Putin câștigă aproximativ 6,25 milioane de dolari pe oră, 104.167 de dolari pe minut și aproape 1.736 de dolari pe secundă. Calculul pornește direct de la estimarea de 150 de milioane de dolari pe zi: împărțit la 24 de ore, apoi la 60 de minute și la 60 de secunde. Cu alte cuvinte, la fiecare secundă în care conflictul ține piețele petroliere sub tensiune, în bugetul rus intră echivalentul prețului unui apartament modest în multe orașe din Europa de Est.

Mecanismul este simplu. Războiul început pe 28 februarie 2026 a lovit una dintre cele mai sensibile artere energetice ale lumii, iar perturbările din zona Golfului și a strâmtorii Hormuz au împins din nou petrolul peste pragul de 100 de dolari pe baril. Agenția Internațională a Energiei a descris șocul drept cea mai mare perturbare de ofertă din istoria pieței petroliere, iar pentru Rusia, economie dependentă masiv de exporturile de petrol și gaze, asta s-a transformat într-o gură de oxigen exact când avea mai mare nevoie.

Înainte de război, veniturile energetice ale Rusiei erau sub presiune, iar sancțiunile occidentale și reducerile de preț loviseră exporturile. Acum, nu doar că petrolul se vinde mai scump, dar Washingtonul a relaxat temporar și presiunea asupra unor transporturi de țiței rusesc aflate deja pe mare, tocmai pentru a calma piața globală.

Washington Post și Financial Times notează că această combinație - prețuri mai mari și reguli mai relaxate - a ridicat din nou capacitatea Kremlinului de a alimenta bugetul de stat și, implicit, efortul de război din Ucraina. Financial Times estimează că, dacă acest nivel se menține, Rusia ar putea adăuga între 3,3 și 5 miliarde de dolari până la sfârșitul lunii martie numai din acest val de scumpiri.

Separat, date citate de The Guardian de la CREA arată că Rusia a încasat deja circa 6 miliarde de euro din exporturi de combustibili fosili de la începutul conflictului, ceea ce nu înseamnă profit suplimentar integral, dar arată dimensiunea fluxului financiar care continuă să alimenteze statul rus.