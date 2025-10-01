Big Pharma nu se mai satura: Noile reglementari privind hipertensiunea arterială transforma peste noapte un miliard de oameni sanatosi in bolnavi cronici pe pastile
Postat la: 30.09.2025 | Scris de: ZIUA NEWS
Asociatia Americana a Inimii (American Heart Association - AHA), cel mai puternic organism din SUA pentru reglementari medicale in domeniul cardiac a publicat noile limite ale tensiunii arteriale care sunt considerate sanatoase. Practic, AHA a scazut drastic aceste limite, facand peste noapte ca aproximativ 100 de milioane de americani de toate varstele sa fie declarati ca hipertensivi.
Limita maxima admisa pentru "o inima sanatoasa si vase de sange curate" este de 120/80. O tensiune pe care pana acum o aveau doar copiii si adolescentii. Peste acesta limita esti considerat hipertensiv si bun de luat pastile pentru scaderea tensiunii arteriale, medicamente care au efecte adverse si care subrezesc sanatatea altor organe. Dar e important, nu?, ca Big Pharma sa vanda cat mai mult, profiturile sa fie cat mai mari, chiar daca populatia e decimata. Pe lista sponsorilor AHA sunt majoritatea firmelor din Big Pharma. Normele AHA vor deveni rapid regula si pentru ale state occidentale, asa cum s-a intamplat si in trecut.
Pana in anii 60 se considera ca hipertensiunea arteriala creste firesc cu varsta, ca vasele de sange se subtiaza in timp si se rigidizeaza. Asa ca se considera ca daca ai 20 de ani atunci tensiunea ar trebui sa fie +/- 120 cu 70. La 30 de ani era normala o tensiune de 130 cu 80, dupa care pana la 50 de ani puteai avea 140/90. Dupa 60 de ani era norm,ala o tensiune de 150/100, pentru ca in jur de 80 de ani sa fie fireasca 160/120. Brusc, dupa o alta conferinta medicala pusa la cale de Big Pharma s-a decis ca sa se coboare aceste limite cu 10 unitati, aducand pe plan global sute de milioane de hipertensivi. S-a decis atunci ca de la 140/90 esti hipertensiv cronic, indiferent de varsta. Big Pharma a castigat miliarde de dolari.
Ce s-a intamplat acum? Limita a fost coborata si mai mult. De acum, daca noile norme se vor aplica si in celelalte tari occidentale si nu numai, putem vorbi despre o crestere peste noapte cu aproape un miliard de hipertensivi. Care vor deveni, brusc, din oameni sanatosi - bolnavi cronici de hipertensiune arteriala. Medicii cardiologi atrag atentia ca scaderea anormala a tensiunii prin medicatie, pe langa alte efecte adverse grave, duce, dimpotriva, la accident vascular, infarct, dementa, Alzheimer etc. Dar nu asta e important pentru Big Pharma, ci profitul.
Noile recomandări AHA/ACC privind hipertensiunea arterială, conform siteului AHA:
"Există dovezi mai solide acum că hipertensiunea arterială este asociată cu un risc crescut de declin cognitiv și demență. Dacă aveți hipertensiune arterială, scăderea acesteia acum vă poate ajuta să vă protejați sănătatea creierului în viitor.
Hipertensiunea arterială este principalul factor de risc pentru accident vascular cerebral și o serie de afecțiuni cardiace, cum ar fi boala coronariană, insuficiența cardiacă și fibrilația atrială (AFib).
În timpul sau după sarcină, puteți dezvolta hipertensiune arterială, inclusiv o afecțiune periculoasă numită preeclampsie. Verificarea tensiunii arteriale înainte, în timpul și după sarcină vă ajută pe dvs. și echipa dvs. medicală să vă mențineți sănătatea sub control. Discutați cu medicul dvs. despre opțiunile de tratament.
Cunoașteți-vă valorile: Tensiunea arterială normală este atunci când: Dacă tensiunea arterială este mai mare, discutați cu medicul dvs. despre cum să o scădeți.
- Tensiunea sistolică (cifra superioară) este mai mică de 120 și
- Tensiunea diastolică (cifra inferioară) este mai mică de 80
Dacă tensiunea sistolică este mai mare de 180 și/sau tensiunea diastolică este mai mare de 120, aceasta poate pune viața în pericol. Sunați imediat la 911 dacă aveți oricare dintre aceste simptome:
- Durere în piept
- Dificultăți de respirație
- Dureri de spate
- Amorțeală
- Slăbiciune
- Modificări ale vederii
- Dificultăți de vorbire
Oricine poate dezvolta hipertensiune arterială. Oamenii sunt încurajați să își verifice tensiunea arterială în mod regulat. Acest lucru include persoanele din toate grupele de vârstă: copii, tineri, adulți și vârstnici.
Pentru a obține cea mai bună măsurătoare a tensiunii arteriale, așezați-vă pe un scaun cu spătar, cu ambele picioare pe podea, brațul întins și sprijinit la nivelul inimii, stați liniștit și nemișcat. Aflați cum să vă verificați tensiunea arterială în mod corect.
În plus față de schimbările de stil de viață, este posibil să aveți nevoie de medicamente. Aflați mai multe despre diferitele tipuri de medicamente pentru hipertensiune arterială.
O alimentație sănătoasă poate ajuta la scăderea sau prevenirea hipertensiunii arteriale. Câteva informații nutriționale importante de știut:
Sodiu (sare) - Adulții ar trebui să consume 2.300 mg (aproximativ 1 linguriță de sare) de sodiu pe zi sau mai puțin, urmând să ajungă la limita ideală de sub 1.500 mg (aproximativ 2/3 linguriță de sare). Urmați un regim alimentar sănătos pentru inimă, de exemplu planul alimentar DASH, care pune accentul pe reducerea aportului de sodiu și pe o dietă bogată în legume, fructe, cereale integrale, leguminoase, nuci și semințe, lactate cu conținut redus de grăsimi sau fără grăsimi, și include carne slabă și păsări, pește și gătit cu uleiuri netropicale.
Fructe și legume - Consumați multe fructe și legume, punând accentul pe varietate.
Alcool - Consumați mai puțin alcool sau renunțați la el pentru a reduce sau preveni hipertensiunea arterială.
Pentru persoanele care suferă de exces de greutate, pierderea a aproximativ 5% din greutatea corporală poate contribui la îmbunătățirea stării generale de sănătate și poate ajuta la reducerea sau prevenirea hipertensiunii arteriale. Iată un exemplu. Dacă o persoană cântărește 82 kg, ar putea calcula: cât reprezintă 5% din 82. Răspunsul este 4 kg. Pierderea a 4 kg poate contribui la reducerea tensiunii arteriale.
Consultați Life's Essential 8 pentru a afla mai multe despre ce puteți face pentru a vă îmbunătăți sănătatea inimii și a creierului. Pentru a vă ajuta să vă controlați tensiunea arterială, mâncați inteligent, urmând un model alimentar de tip DASH, rămâneți activ în felul dvs., reduceți sau eliminați alcoolul și încercați activități de reducere a stresului, inclusiv meditația, controlul respirației și/sau yoga. De asemenea, este important să întrebați medicul despre alte afecțiuni comune care pot duce la hipertensiune arterială, printre care se numără supraponderalitatea, apneea de somn, diabetul și problemele tiroidiene.
Noutate: Categorii de tensiune arterială în timpul sarcinii
CATEGORIA DE TENSION ARTERIALĂ SISTOLICĂ mm Hg (cifra superioară) și/sau DIASTOLICĂ mm Hg (cifra inferioară)
NON-HIPERTENSIUNE MAI MICĂ DE 140 și MAI MICĂ DE 90
HIPERTENSIUNE ÎN SARCINĂ*140 SAU MAI MARE sau 90 sau mai mare
HIPERTENSIUNE SEVERĂ*
(Dacă nu aveți simptome, apelați imediat la medicul dumneavoastră.)160 SAU MAI MARE sau 110 SAU MAI MARE
* Dacă aveți oricare dintre aceste simptome, sunați la 911: dureri de cap severe, modificări ale vederii, dureri abdominale, dureri în piept, umflături semnificative sau dificultăți de respirație.
CATEGORIA TENSIONII ARTERIALE SISTOLICĂ mm Hg (cifra superioară) și/sau DIASTOLICĂ mm Hg (cifra inferioară)
NORMAL MAI MICĂ DE 120 și MAI MICĂ DE 80
ELEVATĂ 120 - 129 și MAI MICĂ DE 80
HIPERTENSIUNE STADIUL 1 (tensiune arterială ridicată) 130 - 139 sau 80 - 89
HIPERTENSIUNE STADIUL 2 (tensiune arterială ridicată) 140 SAU MAI MARE sau 90 SAU MAI MARE
HIPERTENSIUNE SEVERĂ (Dacă nu aveți simptome*, contactați medicul dumneavoastră.) MAI MARE DE 180 și/sau MAI MARE DE 120
URGENȚĂ HIPERTENSIVĂ (Dacă aveți oricare dintre aceste simptome*, sunați la 911.) MAI MARE DE 180 și/sau MAI MARE DE 120
*simptome: dureri în piept, dificultăți de respirație, dureri de spate, amorțeală, slăbiciune, modificări ale vederii sau dificultăți de vorbire."
