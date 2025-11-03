Scandal cat Casa Albă! Donald Trump anunță că SUA nu vor da liber cipul Nvidia pentru export

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că țara sa nu va da liber cipul Nvidia pentru export. Acesta este ultra-specializat in Inteligenta Artificială.

Președintele american Donald Trump a declarat duminică că Statele Unite nu dau cipul avansat de inteligență artificială al Nvidia, cunoscut sub numele de Blackwell, "altor oameni", adăugând că se întâlnește în mod regulat cu directorul general al Nvidia, Jensen Huang.

"Noul Blackwell care tocmai a apărut, este cu 10 ani înaintea oricărui alt cip", a declarat Trump reporterilor, adăugând: "Dar nu, nu dăm acest cip altor oameni". Comentariile, ca răspuns la întrebările reporterilor la bordul Air Force One, sugerează că administrația Trump ar putea să nu fie pregătită să permită în mod liber livrările de cipuri în străinătate.