Scandal in Consiliul Local dupa neregulile de la Rock' n' Iasi. Se cere comisie de ancheta

Mai multi consilieri locali ieseni s-au aratat revoltati ieri, in timpul sedintei de plen, de situatia aparuta in cadrul festivalului de muzica Rock' n' Iasi, desfasurat la Casa de Cultura a Studentilor si finantat din fonduri publice.

Recent, la adresa organizatorilor au aparut o serie de acuzatii grave! De la faptul ca s-a perceput o taxa de intrare, s-au permis vinderea bauturilor alcoolice minorilor sau scandari impotriva unei formatiuni politice, totul a explodat in ultimele zile. In plus, curios este faptul ca, incasarile rezultate dupa finalizarea festivalului nu au intrat in conturile Casei de Cultura a Studentilor, institutie care a gazduit manifestarea! Responsabil de toate aceste combinatii pare a fi Adrian Caliman, membru PNL si referent la Casa Studentilor.

De altfel, masuri au fost cerute de consilierii locali ai PSD, prin vocea lui Florentin Traian Ciubotaru. "Am sustinut toate activitatile care fac cinste orasului nostru si in acest context s-au aprobat fonduri pentru festivalul Rock'n'Iasi. Se pare ca au existat derapaje concrete de la obiectivul acestui eveniment cultural. Acolo s-au comercializat bauturi alcoolice, publicul a fost instigat sa strige lozinci la adresa unor formatiuni politice. Noi am sustinut financiar acest festival. Rog directorul Casei de Cultura sa declanseze o cercetare administrativa, sa-i identifice pe cei care au facut de ras aceasta manifestare", a mentionat consilierul social-democrat.

Bogdan Crucianu, directorul CCS si ales lcoal PSD, a aratat ca au fost demarate o serie de anchete in acest sens."Am luat act de cele prezentate in mass-media. Va fi intrunita o comisie de disciplina pentru a se lua masurile legale. Multumesc Consiliului Local pentru sprijinul acordat in organizarea evenimentelor de la CCS", a spus Bogdan Crucianu.

Din pacate, pe acest subiect, liberalii au avut un nou derapaj. Junele Razvan Timofciuc a recunoscut in plenul CL, cu jumatate de gura, ca in cadrul festivalului s-au scandat lozinci impotriva unui partid politic, lucru care nu ar fi avut de ce sa se intample, dar care a fost facut tocmai de liberali.

In rest, sedinta de plen s-a dovedit a fi una extrem de linistita pentru ca de pe ordinea de zi au fost amanate mai multe proiecte de hotarare privind unele schimburi de terenuri intre primarie si unii privati, sedinta s-a derulat intr-o liniste neasteptata. Ici- colo au mai fost intepaturi intre liberali si social-democrati, in special pe proiectele ce tin de unele planuri urbanistice zonale.