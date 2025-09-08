Viitorul lui Zelenski. Ce s-ar putea întâmpla cu președintele ucrainean după încheierea războiului
Viitorul lui Volodimir Zelenski reprezintă un subiect pentru dezbaterea publică, în contextul negocierilor de pace inițiate de către Donald Trump. Președintele american i-a reproșat deja oficialului de la Kiev faptul că nu a organizat alegeri prezidențiale la termen, în primăvara anului 2024, spre deosebire de Vladimir Putin.
Radu Enache, specialist în comunicare politică, împarte liderii politici în două mari categorii: pe cei cu idealuri foarte clare și pe cei „alunecoși". În opinia acestuia, Volodimir Zelenski nu face parte din nicio tabără.
„Oamenii politici se încadrează între două extreme: una, cea reprezentată de ‘o viață pentru o idee', precum Nelson Mandela, Fidel Castro, Martin Luther King, Lenin, Hitler, Mao Zedong etc. Îi amintesc pe toți pentru că aceștia, fie că au rămas ca figuri luminoase în istorie, fie ca figuri diabolice, toți au avut o abordare extremă, inflexibilă. În cealaltă latură există omul politic în permanentă schimbare: azi spune că oul e alb, mâine spune că e negru, poimâine că e roșu. E vorba despre omul politic ce are o imprevizibilitate totală în atitudine, obiective, viziune ș.a.m.d. Ne putem uita destul de clar că cei din prima categorie, liderii politici rigizi, inflexibili, radicali, au șanse ca printre ei să fie și figuri pozitive. În schimb, printre cei care sunt în extrema cealaltă, cei alunecoși, inflexibili, e foarte greu să ne amintim o figură luminoasă în istoria omenirii. Oricum, ideea este că un lider politic autentic trebuie să fie suficient de dur sau de ferm pentru ca lumea să vadă în el seriozitate și o țintă clară, dar suficient de flexibil pentru a nu sacrifica oameni de dragul principiilor.
Zelenski, din păcate, nu este nici una, nici alta. Nu pare un om care să aibă principii - nu a avut până la război nicio atitudine de tipul ‘să facem Ucraina cea mai frumoasă națiune din Europa' și nici nu a fost suficient de abil și de diplomat să discute cu rușii sau să încerce să se ajungă la o înțelegere. Dimpotrivă, ceea ce se știe este că el a cedat foarte ușor presiunilor venite dinspre Occident și a continuat cu retorica anti-rusă până azi", a declarat Enache, pentru Ziare.com.
În opinia analistului, Zelenski nu va mai putea continua să facă politică, după încheierea conflictului ruso-ucrainean. „Viitorul președintelui Zelenski nu există decât atât cât durează acest conflict. Când s-a terminat, președintele și omul politic Zelenski dispar. La fel și discursul oficialilor de la București", a precizat Enache. Analistul politic își întemeiază poziția pe faptul că, printre altele, Zelenski este un personaj creat de anumite cercuri de interese.
„Zelenski, fost Vladimir, în prezent Volodimir, care nu prea cunoștea limba ucraineană până când a ajuns președinte și care nici nu e ucrainean, a fost un personaj politic confecționat. Asta se știe. E deja notorie chestiunea. El a fost un actor talentat, protagonistul unui serial de mare succes, cu tematică politică și socială, ‘slujitorul poporului' și din această poziție, de personaj independent al unei culturi de masă la nivelul societății ucrainene, el a fost propulsat mai întâi la președinție, drept candidat. Apoi, a fost ales președinte.
Se știe că Zelenski a fost sprijinit de un oligarh ucrainean (Igor Kolomoiski), că a avut sprijinul unor lideri politici europeni și nu numai. Din acest punct de vedere, ceea ce a făcut Zelenski în cei mai bine patru ani de când e președinte, nu a fost decât să exprime o narațiune politico-militară: ‘Ucraina trebuie să recapete controlul întregului teritoriu, ne vom lupta până la ultima palmă de pământ, va trebui să-i batem pe ruși etc.'", a comentat Enache.
Sociologul Dan Dungaciu crede că deznodământul conflictului ruso-ucrainean se va tranșa pe liniile trasate de către președintele SUA și liderul de la Moscova.
„Inițiativa și deznodământul conflictului ruso-ucrainean sunt strict în mâna lui Trump și Putin. Europenii nu au niciun cuvânt de spus. Ei sunt în siajul acestor dezvoltări, negocieri, încercând să apară în poză, să nu uite lumea de ei. Pe termen scurt, nu cred că va exista o soluție pentru încheierea războiului, pentru că preconizata întâlnire dintre Vladimir Putin și Volodimir Zelenski nu cred că se va petrece curând, cu atât mai puțin întâlnirea trilaterală despre care s-a făcut vorbire - Donald Trump - Vladimir Putin - Volodimir Zelenski. Cred că mai trebuie să așteptăm un pic, pentru că președintele rus nu se va întâlni cu președintele ucrainean decât dacă Zelenski va fi dispus să semneze ceea ce rușii vor. În acest moment, nu este dispus.
Cred că va trebui să mai așteptăm să mai ‘vorbească' armele pe teren, în așa fel încât să se apropie deznodământul. Care va fi imaginea acestei dezvoltări? După părerea mea, foarte clară. Singurul actor de securitate capabil să modifice lumea din spațiul occidental este America, nu Europa", a comentat analistul de politică externă.
Și în opinia profesorului Dungaciu, Zelenski va fi nevoit să părăsească scena politică, după încheierea conflictului.
„Domnul Zelenski nu va avea niciun viitor în politica nemijlocită ucraineană după ce războiul se va fi încheiat. În acest moment nu are decât o opțiune: pe cea de a continua pe aceeași linie, a nu ceda, a continua lupta, indiferent de cât de irațional pare asta. Din punctul de vedere al domniei sale, ar fi irațional să facă vreo cedare.
Dacă va face o cedare, a doua zi va ieși din joc: cercul de putere din jurul său o va face, când va simți slăbiciunea - vor simți că nu mai este protejat și se vor grăbi să-l arunce peste bord imediat sau îl vor scoate din joc adversarii fizici, nu doar politici din zona batalioanelor de tip Azov, care vor contesta orice decizie de cedare de teritorii, inclusiv prin acțiuni violente împotriva domnului Zelenski", a punctat Dungaciu.
Președintele Ucrainei se află într-o situație ingrată, avertizează expertul în geopolitică.
„Zelenski este prins în acest moment în plasa propriilor interese și a intereselor de grup. De aceea, domnul Zelenski a încercat să le ‘închidă' cele două instituții care luptă împotriva corupției în Ucraina și care, într-adevăr, nu sunt controlate de putere. Mai exact, a încercat să le controleze, prin intermediul procurorului general căruia urmau să-i fie subordonate cele două instituții, pentru că inclusiv oameni din jurul lui Zelenski au spus că încep presiuni împotriva lor. Deci domnul Zelenski trebuia să facă ceva.
Dacă presiunile începeau împotriva echipei șefului de stat, ar fi putut începe chiar și împotriva președintelui în funcție. Probabil că are niște cadavre prin dulap, se simte amenințat și nu i-a reușit această operațiune. Occidentul a fost extrem de reactiv și astfel, s-a ajuns la întoarcerea legii prin care urma să se controleze funcționarea celor două instituții. De fapt, este vorba despre o luptă de putere", a punctat Dungaciu.
Zelenski riscă să fie linșat chiar din interior, este de părere analistul. Totuși, într-un anumit context, oficialul de la Kiev ar putea ajunge în exil, iar viața i-ar putea fi cruțată.
„Deci în acest moment, domnul Zelenski nu poate face nicio cedare. Dacă face vreo cedare, se va consemna viitorul său politic și poate, Doamne ferește, sfârșitul vieții lui. Cea mai rațională decizie pentru domnul Zelenski este să se bată până la capăt, sperând că necedând, să fie forțat să plece într-un exil în Occident, pentru a-și trăi restul vieții acolo. Eventual, ca un președinte în exil, ca un lider de opinie al Ucrainei, ca un reper pentru evoluțiile din Ucraina etc.", a opinat sociologul.
În eventualitatea în care Zelenski ar candida, ar suferi o înfrângere masivă, este convins Dungaciu.
„Nu știu care sunt planurile sale, dar domnul Zelenski nu poate ceda pentru că nu ar mai avea niciun rost să mai intre la alegeri, presupunând că va rămâne în viață. Adică: domnul Zelenski cedează teritoriile, semnează armistițiul și apoi participă la alegeri. Să fim serioși... Nu doar că nu ar avea nicio șansă, dar rămânând în Ucraina, situația domniei sale ar fi dezastruoasă.
Din punctul meu de vedere, nu are alte variante acceptabile. După încheierea păcii, care nu cred că se va încheia în termenii Ucrainei, ci mai degrabă în termenii strategici ai Federației Ruse, cu consimțământ american, deci nefavorabil pentru proiectul politic și strategic al domnului Zelenski - acesta nu va mai avea niciun viitor politic în Ucraina", a punctat analistul.
Pacea, care nu se poate încheia de pe o zi pe alta, are multe obstacole, avertizează sociologul, care îndeamnă părțile implicate și pe cei de pe margine la o evaluare „realistă".
„Nu trebuie să judecăm moral, această chestiune, că e bine sau că nu e bine. Sunt discuții fără vreo întrebuințare în relațiile internaționale. În primul rând, noi trebuie să înțelegem lumea, nu să o judecăm. Astfel, trebuie să ne pliem acțiunea strategică a României, adică interesele României pe evoluțiile realiste din lume, nu pe evoluțiile din mintea noastră sau pe judecățile noastre morale. Acestea nu au nicio valoare de întrebuințare", a punctat Dungaciu.
O pace în Ucraina va însemna, automat, și o înfrângere pentru tabăra Partidului Democrat din SUA.
„Relația SUA-Rusia este mult dincolo de războiul din Ucraina. Războiul din Ucraina este subordonat relației Washington-Moscova și nu invers. Lucrul acesta trebuie să ne între bine în cap. Altfel, nu am înțeles nimic din ceea ce este în jurul nostru. Tabăra Harris-Biden-Obama încearcă să lupte împotriva victoriilor, indiferent de ce natură sunt: interne sau externe, ale lui Trump. Ei încearcă să-l vâre pe Trump în război, încearcă să-l facă un nou Biden, alături de europeni. Dar eu cred că această tabără nu are sorți de izbândă, Donald Trump este prea realist și prea inteligent pentru a-și asuma această chestiune, el este din alt film, din punct de vedere strategic, vede altfel lumea.
Tabăra Kamala-Biden-Obama va fi înfrântă în urma războiului din Ucraina, pentru că războiul se va încheia într-un mod radical diferit de ceea ce a visat Administrația Biden. Administrația Biden este oricum, învinsă prin războiul din Ucraina prin faptul că a pierdut puterea. Dar sfârșitul acestui război va consfinți o cu totul și cu totul altă realitate decât a visat Administrația Biden, opusă proiectului Biden, un proiect de distrugere a Federației Ruse, dar sfârșitul războiului va consfinți relansarea războiului dintre America și Ucraina. Ce poate fi mai umilitor pentru Administrația Biden, mai devastator, decât un asemenea deznodământ?!", a explicat expertul în politică externă.
În urma conflictului ruso-ucrainean, și România are de învățat o lecție, este convins Dungaciu.
„Lecția de învățat pentru România este că a greșit punându-și toate ouăle în coșul Uniunii Europene în termeni de securitate, o greșeală strategică majoră, o schimbare de picior vinovată pentru București, lăsând descoperită relația cu America. Nu avem niciun canal de comunicare serios cu Statele Unite.
Inventăm, improvizăm telefoane cu partea americană, care nu au nicio valoare de întrebuințare. Americanii nu ne iau în serios și pur și simplu sunt indiferenți la baletul nostru diplomatic, pentru că România și-a asumat anularea parteneriatului strategic cu America și și-a asumat parteneriatul strategic cu Parisul sau cu Uniunea Europeană. Este o greșeală strategică ce va deveni și mai evidentă după ce războiul din Ucraina se va fi încheiat în termenii lui Donald Trump și ai lui Vladimir Putin", a concluzionat profesorul, pentru Ziare.com.
