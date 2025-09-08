Un avion MiG-29 misterios a apărut pe cerul din Ucraina: Poartă însemnele Kievului, dar schema de camuflaj a unui fost aliat al Rusiei

Un avion de luptă MiG-29 azer, cu un singur loc, purtând însemnele Forțelor Aeriene Ucrainene, dar schema de camuflaj a Azerbaidjanului, a fost zărit zburând deasupra Ucrainei, transmite United24 Media. Această observație, raportată pentru prima dată de The War Zone pe 5 septembrie, indică o nouă evoluție în eforturile Kievului de a-și consolida flota de avioane de vânătoare.

Aeronava, echipată cu „armament complet de luptă" format din rachete aer-aer, pare să fie în serviciu operațional. Acest lucru ridică întrebări cu privire la modul în care avionul a ajuns în posesia Ucrainei - fie printr-un acord interguvernamental formal, fie prin recondiționarea aeronavelor aflate deja în țară.

Înainte de invazia pe scară largă a Rusiei din 2022, trei avioane MiG-29 azere se aflau în curs de reparație la o uzină din Lviv. După ce rachete rusești au lovit instalația, soarta acestor aeronave a devenit incertă. Dovezile indică acum că cel puțin unele dintre ele au supraviețuit și au fost restaurate pentru nevoile de apărare ale Ucrainei.

Apariția avionului coincide, de asemenea, cu tensiunile crescute dintre Azerbaidjan și Rusia, mass-media propagandistică rusă „chemând în mod deschis la pregătirea pentru război cu Azerbaidjanul".

Avionul nu este primul MiG-29 străin care se alătură flotei Ucrainei. Polonia și Slovacia au transferat anterior un total de 27 de avioane, deși unele au fost utilizate pentru piese de schimb din cauza stării lor tehnice.

Ucraina continuă să se bazeze în mare măsură pe avioanele MiG-29 pentru apărarea aeriană și a adaptat chiar unele dintre ele pentru a lansa rachete antiradiații (care vizează radare) și bombe ghidate cu precizie.